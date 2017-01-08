وفاة طفل سوري بعد تعرضه للضرب شمال ألمانيا

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برلين – كشفت الشرطة الألمانية، السبت، عن وفاة طفل سوري يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بمدينة بريمن شمالي البلاد، بعد تعرضه للضرب على يد مجهولين في ليلة رأس السنة الميلادية.

وقالت الشرطة في بيان أن الشاب تعرض لهجوم من قبل عدة أشخاص في حي بلومنتال بالمدينة ليلة رأس السنة، وأنه عانى من إصابات حرجة في الرأس استدعت وضعه في حالة غيبوبة اصطناعية. وأكد كل من الشرطة ومكتب الادعاء العام في المدينة أنهما “يعملان بكل طاقتهما” من أجل الكشف عن ملابسات الهجوم.

وكانت الشرطة قد امتنعت في السابق عن إصدار أي بيانات صحفية في هذه القضية لما لها من حساسية في محيط الضحية العائلي، إلا أنها عادت وأكدت أنها ستصدر المزيد من التفاصيل في الأسابيع القادمة، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».