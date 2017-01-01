وفاة مطران القدس «المنفي» هيلاريون كابوتشي

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روما – نعى الفلسطينيون المطران هيلاريون كابوتشي الذي توفي، اليوم الأحد، في العاصمة الإيطالية روما، والتي بقي فيها منذ أبعدته سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الأراضي الفلسطينية عام 1978.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المطران كابوتشي في بيان بثته الوكالة الرسمية “بالمناضل الكبير”. وقالت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس إن المطران كابوتشي كان أحد قيادييها.

وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في بيان بثته الوكالة الرسمية “رحيل المطران كابوتشي ترك حزنا عميقا في قلب كل فلسطيني نظرا للسيرة النضالية الحافلة والمواقف الوطنية التي تمسك بها المطران في دفاعه عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تغريدة له على تويتر: “برحيل المطران هيلاريون كابوتشي اليوم في العاصمة الإيطالية روما؛ تفقد فلسطين مناضلا كبيرا وقف إلى جانب شعبنا وحقوقه العادلة ودفع ثمن مواقفه الشجاعة”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية في بيان إن المطران كابوتشي ولد في مدينة حلب السورية عام 1922 وكان مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ عام 1965.

وأضافت الوكالة أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته عام 1974 وحكم عليه بالسجن 12 سنة ونفي عن فلسطين عام 1978 وعاش حتى وفاته في منفاه بمدينة روما”.