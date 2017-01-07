وفد أردني يصل العراق لبحث التعاون الاقتصادي

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بغداد – توجه وفد أردني اليوم السبت إلى بغداد للمشاركة في اجتماعات الجنة التحضيرية المشتركة بين الأردن والعراق.

ويأتي الاجتماع الذي يعقد في العاصمة العراقية في وقت لاحق اليوم تمهيدًا لزيارة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي لبغداد بعد غد الاثنين.

وبحسب «وكالة الأنباء السعودية»، سيتم خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية اليوم مناقشة أمور اقتصادية عدة أهمها السلع التي طلب الأردن الإعفاء من فرض الرسوم على الواردات بنسبة30 % وإعادة فتح المعبر البري (طريبيل) والترتيبات اللازمة لذلك، إضافة إلى مشروع انبوب النفط العراقي الأردني.

وسيقام على هامش الاجتماع الموسع يوم الاثنين منتدى أعمال أردني عراقي لبحث إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي واقامة مشاريع مشتركة.