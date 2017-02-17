وفد إيطالى لـ«الدبلوماسية الشعبية»:العلاقة المصرية الإيطالية تاريخية وراسخة

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القاهرة – التقى وفد من الدبلوماسية الشعبية المصرية برئاسة أحمد الفضالى، منذ قليل، بوفد المجتمع المدنى الإيطالى والذى يزور القاهرة حاليًا، برئاسة السيناتور جيان فولونى وعضوية برلمانيين وسياسيين وأساتذة جامعات إيطالية.

ووفقًا لبيان أصدره أحمد الفضالى، فقد أعرب رئيس الوفد الإيطالى السيناتور جيان فولونى عن سعادته لوجوده فى القاهرة عاصمة مصر الدولة العريقة وذات الحضارة الإنسانية والتاريخية، مشددًا على أهمية استعادة العلاقات المصرية الإيطالية لقوتها وتميزها، خاصة وإن حضارة البلدين تقف ضد أية محاولة للنيل منها والتأثير عليها.

وأوضح البيان، أن رئيس الوفد الإيطالى أكد على أن تأسيس مجلس التعاون المصرى الإيطالى بين البلدين سوف يكون له أثر كبير فى تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة حجم التعاون فى مجالات العمل المشترك.

ويشهد حفل الاستقبال، المنتظر تنظيمه للوفد، مساء اليوم الجمعة، الإعلان عن تشكيل أعضاء مجلس التعاون المصرى الإيطالى، والذى يضم فى عضويته من الجانب المصرى محمد العرابى عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور عماد جاد والسفيرة وفاء بسيم، وفقا لـ«اليوم السابع».