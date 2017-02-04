وفد تركي يصل غزة غدا لدراسة حلول أزمة الكهرباء

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غزة – يصل وفد تركي رسمي، قطاع غزة، غدا الأحد، عبر معبر بيت حانون” إيرز”؛ لدراسة سبل حل أزمة الكهرباء المستمرة منذ 10 أعوام.

وقالت “سلطة الطاقة”، بغزة والتي تشرف عليها حركة حماس، إن وفدا رفيع المستوى من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، سيزور قطاع غزة غداً الأحد، لمتابعة بعض المشاريع التي ستشرف عليها الحكومة التركية في قطاع الكهرباء.

وأضافت بحسب «الأناضول»: ” سيقوم الوفد بعدد من الجولات الفنية المتعلقة بهذه المشاريع، في إطار مساهمة تركيا في الحلول المطروحة لأزمة الكهرباء”.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي استكمالاً لزيارة سابقة قام بها الوفد صيف العام الماضي.

وسبق أن زار وفد من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، قطاع غزة، في 12 يوليو/تموز، وعقد اجتماعاً مع نظرائهم في سلطة الطاقة الفلسطينية.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرياء حادة.

ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.