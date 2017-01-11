وفد روسي يصل مصر لتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ

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القاهرة – قالت وزارة الطيران المدني في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يصل عصر اليوم وفد روسي رفيع المستوى لتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ في إطار استكمال إجراءات عودة الطيران بين مصر وروسيا حيث من المقرر أن تستمر الزيارة حتى 16 يناير الجاي.

وكانت وزارة النقل الروسية قد أعلنت أمس أنه سوف يتم إرسال وفد من الخبراء اليوم، إلى مصر للتأكد من الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، لمتابعة تركيب أجهزة بصمة العين “البصمة البيومترية”، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».