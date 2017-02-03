وفد روسي يغادر القاهرة بعد تفتيش مبنى 2 بمطار القاهرة

رؤية

القاهرة – غادر القاهرة مساء الجمعة خمسة مفتشين من وزارة النقل الروسية عائدين إلى موسكو بعد التفتيش على مبنى 2 بمطار القاهرة بينما ظل خمسة آخرون لمواصلة عمليات التفتيش ولقاء كبار المسؤولين بوزارة الطيران.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن الوفد الروسي سيعرض تقريرا على كبار المسؤولين الروس لتحديد موعد استئناف رحلات الطيران بين مصر وروسيا والمتوقفة منذ أكثر من عام بسبب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في نهاية أكتوبر 2015.

وقام فريق المفتشين الروس والذى يضم 10 من خبراء الطيران والأمن بوزارة النقل الروسية صباح اليوم الجمعة بجولة تفقدية بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة للتفتيش على إجراءات الأمن لتأمين الركاب والحقائب بصالة الركاب.

وركز الوفد الروسي على بوابات دخول الموظفين بالبصمة وقاموا باختبار كفاءة رجال الأمن وأجهزة الفحص الإلكترونية من خلال ثلاث تجارب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة عن ارتياح فريق التفتيش الروسى خلال اليوم الأول من تفقدهم الإجراءات الأمنية بالمبنى رقم 2 حيث حاولوا الدخول من بوابات صالة السفر بنماذج قنابل وهمية وتم ضبطهم خلال ثلاث محاولات.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية: «ساد الارتياح وسط المفتشين الروس العشرة بعد انتهاء عمليات التفتيش في اليوم الأول حيث قاموا بتفقد إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب منذ دخولهم صالات السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة»، وفقا لـ«اليوم السابع».