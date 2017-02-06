وفد مصرى يغادر لـ«سياتل» غدًا لاستلام طائرة ثانية من طراز «بوينج 737»

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القاهرة – يغادر، صباح غد الثلاثاء، على رحلة مصر للطيران رقم 985 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى نيويورك، وفد الشركة الوطنية “مصر للطيران” متجهًا إلى مقر مصنع شركة بوينج العالمية فى مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث مقر مصنع رينتون المتخصص في إنتاج طرازي “بوينج 737 ماكس”، و”B737-800NG” من الجيل الجديد لاستلام الطائرة الثانية من صفقة الطائرات الجديدة التى تعاقدت عليها الشركة من طراز بوينج B737-800 NGs .

من المقرر أن يقوم الوفد، الذى يضم تخصصات فنية عدة، بعمل المراجعات النهائية والرحلة التجريبية على الطائرة، وإنهاء إجراءات استلامها، لتقلع الطائرة بعد أيام وعلى متنها أعضاء الوفد، من مطار مصنع رينتون في “سياتل”، لتنضم لأسطول “مصر للطيران” وتصبح الطائرة رقم 62 ضمن قوائم التشغيل الفعلى فى الأسطول، بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد وخروج عدد من الطرازت من الخدمة، ليصبح متوسط عمر الأسطول الذى يبلغ عمره 6 سنوات تقريبًا، من أحدث أساطيل شركات الطيران في المنطقة.

كما تعد هذه الطائرة رقم 22 من هذا الطراز، الذى يعد الأكثر رواجًا ومبيعًا فى عائلة “بوينج 737” من الجيل الجديد، إذ يعد هذا الطراز الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية، التى تستعين به، لقدرته على الوصول إلى جميع النقاط فى عديد من الأسواق حول العالم، من خلال تشغيله على خطوط متوسطة المدى، لما يتميز به هذا الطراز من قلة استهلاكه للوقود.

كانت شركة مصر للطيران قد أعلنت فى وقت سابق، عن استراتيچيتها التى تمضى فيها قُدمًا خلال الفترة الحالية، وتستهدف تعزيز وتحديث أسطولها بأحدث الطرازات التى تتناسب مع تشغيلها لرحلات متوسطة وطويلة المدى إلى نقاط متعددة بشبكة خطوطها، وهو ما سيسهم فى تدعيم تلك الوجهات وربط المدن المصرية بالعواصم والنقاط الدولية والإقليمية، وفقا لـ«اليوم السابع».