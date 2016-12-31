وكالة إيرانية: جواد آبادي سفيرًا لإيران في دمشق

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طهران – أعلنت وكالة مهر الإيرانيةاليوم السبت نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، بانه تم تعيين جواد ترك آبادي سفيراً جديداً لإيران في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن السفير الجديد لدى دمشق هو جواد ترك آبادي، الذي شغل سفارة بلاده في الخرطوم من 2011 إلى 2015، وقبل إغلاق السفارة الإيرانية، التي بقيت بلا سفير في بداية 2016.

واضطلع السفير الجديد بالمهمة نفسها قبل ذلك، في كل من البحرين ونيجيريا، وقبلهما في الكويت قائماً بالأعمال هناك.

وقبل مناصبه الدبلوماسية شغل آبادي منصب رئاسة إدارة قسم شمال وغرب أفريقيا، في وزارة الخارجيّة الإيرانية.



ونشرت وكالة فارسة الإيرانية، أن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اقترح تعيين جواد ترك آبادي لتولي منصب سفير إيران في دمشق، لكن في الوقت نفسه مازالت المراحل الادارية لتعيينه من قبل رئيس الجمهورية لم تنته بعد. ما يعني انه قد نحدث خلافات داخلية حول تعيينه.



ويأتي إعلان تعيين السفير الجديد بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم طهران، السبت، وبعد غياب للسفير الإيراني عن دمشق على امتداد السنوات الخمس الماضية.



وجاءت زيارة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم إلى طهران تزامناً مع تعيين الخارجية الإيرانية جواد ترك آبادي، سفيراً جديداً لطهران في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد نحو شهرين ونصف من شغور المنصب، خلفاً لمحد رضا رؤوف شيباني، الذي غادر منصبه في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي.



يذكر أن السفارة الإيرانيّة كانت تدار وعلى مدى الخمس سنوات الماضية من قبل القائم بالأعمال الإيراني في دمشق محمد رضا رؤوف شيباني.



يذكر أيضا، أن وقفاً شاملاً لإطلاق النار في سورية كان قد بدأ ليلة الخميس الماضي، بعد إعلان روسيا عنه، بحيث تضمنه كل من روسيا و تركيا، وهو ما رحبت به دمشق، إلا أن القرار لقي ترحيباً فاتراً من إيران .



خلافات حول اسم السفير

وكانت مصادر إعلامية، قد تحدثت في وقت سابق، عن وجود خلاف بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، حول اسم السفير الجديد في دمشق، نظراً لحساسية الوضع في سوريا في ظل ما تشهده من معارك وانخراط الحرس الثوري فيها، وعلاقة طهران الوثيقة بالحكومة السورية، بينما لم تؤكد مصادر رسمية هذه الأنباء.



وكان نواب في البرلمان وجهوا خلال الشهر الجاري، انتقاداً للخارجية، بسبب ما سموه تلكؤها في تعيين سفير جديد في دمشق.

وكان حسين شيخ الإسلام، المدير العام السابق للشؤون الدولية في مجلس الشورى الاسلامي، من الأسماء المرشحة لتولي منصب سفير إيران في دمشق.