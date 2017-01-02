ولاية بجاية الجزائرية تشهد مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين

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الجزائر – وقعت مواجهات عنيفة، اليوم الإثنين، بين رجال الشرطة ومحتجين في ولاية بجاية بالجزائر، وفق ما نقلت تقارير إخبارية.

ونقل الموقع الإخباري الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر»، عن شهود عيان قولهم: إن المواجهات أسفرت عن تخريب مبان ومركبات، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين فيها.

وقالت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، إن مدينة بجاية التي شهدت شللاً صباح اليوم بفعل الإضراب العام الذي دعا إليه التجار، تحولت إلى مسرح للمواجهات بين شبان وقوات الأمن.

وكانت جهات مجهولة دعت إلى إضراب عام بين الثاني والسابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، احتجاجاً على الزيادات الضريبية التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2017.