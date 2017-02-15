ولي العهد السعودي يبحث مع نظيره البحريني مكافحة الإرهاب

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الرياض – بحث ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يزور الرياض حالياً، العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بما في ذلك سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية الرسمية – واس»، إن جلسة المباحثات التي عقدت اليوم في الرياض بين ولي العهد السعودي ونظيره البحريني استعرضت وناقشت “آخر مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها”.

وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ظهر اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة.