ولي العهد السعودي يشكر العريف «عواجي» لشجاعته في مواجهة الإرهابيين

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الرياض – أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد بالعريف جبران جابر عواجي، الذي يتلقى العلاج بمستشفى قوى الأمن بالرياض، إثر تعرضه لإصابة خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي بحي الياسمين.

وقالت «وكالة الأنباء السعودية» إن “الأمير محمد بن نايف اطمأن على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مثنياً على الجهود الأمنية التي بذلها هو وزملاؤه في أداء واجبهم الأمني”.

وأصيب العريف جبران جابر أثناء مشاركته قوات الأمن اقتحام منزل كان يختبئ فيه مطلوبون أمنيون بحي الياسمين، حيث بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن لترد عليهم الوحدات المشاركة في الاقتحام وتقتلهم في الحال.

ووثق أحد المواطنين السعوديين في حي الياسمين بالعاصمة الرياض لحظة اشتباك المطلوبين مع العريف عواجي الذي تمكن من القضاء عليهما بمسدسه خلال حملة أمنية بالمنطقة، وأصيب العريف بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت مساء أمس السبت مقتل سعوديين وصفتهما بالعناصر “الإرهابية الخطيرة” بعد محاصرتهما في منزل بأحد الأحياء السكنية في العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء عن الوزارة أن المطلوبين، وهما طايع الصيعري وطلال الصاعدي، اتخذا من منزل في حي الياسمين شمال الرياض مقراً لتصنيع الأحزمة والعبوات الناسفة التي استخدمت في تنفيذ عمليات سابقة في المملكة.