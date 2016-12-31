ولي عهد أبوظبي يهنئ قيادة الإمارات وشعبها بالعام الجديد

رؤية – محمد عبدالله

أبوظبي- هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، القيادة والشعب، بقدوم العام الجديد، متمنياً للوطن الرخاء والاستقرار.

جاء ذلك عبر مجموعة تغريدات على الحساب الرسمي لولي عهد أبو ظبي على موقع تويتر، مساء السبت مضيفاً ” يطل علينا عام 2017 ومسيرة الخير المباركة التي أرسى قواعدها زايد طيب الله ثراه واخوانه المؤسسين تمضي شامخة. بفضل من الله وتوفيقه. ونحن على ثقة بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والعطاء بقيادة أخي خليفة، فطموحاتنا لا حدود لها وتطلعاتنا لا سقف لها لرفعة الوطن وتقدمه“.

وتابع ” الإمارات وطن الخير والتسامح تزرع الخير وتحصد الحب والفرح وتنشر السلام والأمان فمستقبلنا يملؤه التفاؤل والأمل بمزيد من الإنجازات لوطن الخير.. أعمالنا ومنجزاتنا لا تودع عاماً ولا تنتظر آخر، منهجنا العمل المتواصل والمستمر برؤية وخطط واضحة وعزيمة قوية وارادة صلبة لتحقيق الأفضل لوطننا“.

وأوضح بن زايد “لقد حبى الله الامارات بقيادات وشعب اخلصوا للوطن وقدموا التضحيات لرفعته ورقيه، الإخلاص والفداء نهج ثابت وراسخ يجمعنا على هذه الأرض الطيبة.. الامارات تنسج طريقا خاصا بها للنجاح والريادة والتميز بفضل سواعد ابنائها وإمكاناتهم وقدراتهم واخلاصهم وعطائهم غير المحدود“.

وأشار بن زايد إلى أن المنطقة واجهت العديد من التحديات، ولكن الإمارات ومعها الأشقاء واجهوها بحزم، معبراً عن أمله أن يسود السلام والأمن والاستقرار المنطقة والعالم أجمع.