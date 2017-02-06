ولي عهد أبو ظبي يستقبل وفد تحالف الأمن الغذائي

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أبوظبي – استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، في مجلسه بقصر البحر، وفد تحالف الأمن الغذائي.

قدم الوفد خلال لقائه، لمحة عن خطة برنامج تدريب مجندي الخدمة الوطنية، التي أطلقها التحالف مؤخراً، بتوجيهات من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لتأهيل الكوادر الوطنية من مجندي الخدمة الوطنية على مستوى الدولة، وإلحاقها بالمنشآت الأساسية التي تخدم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، أن “دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تضع مسألة الأمن الغذائي، على سلم أولوياتها”، وأنها “ماضية في طريقها نحو تحقيق أعلى معدلات ممكنة للأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته”.

وقال إن “تحقيق الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة، تبدأ بالفرد والأسرة وكيفية استهلاكهم للموارد، وصولاً إلى المجتمع وتفاعل باقي مؤسساته الخاصة والحكومية، ودعمها للخطط والاستراتيجيات الشاملة التي وضعت لضمان الأمن الغذائي الوطني”.

ودعا إلى مزيد من الخطوات لتعزيز قدرات دولة الإمارات في هذا الجانب، من خلال بناء شراكات حيوية ومتينة بين المؤسسات الوطنية، وإقامة المشروعات الاستثمارية محلياً وخارجياً، وتشجيع الأبحاث العلمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وطالب مركز الأمن الغذائي والتحالف والمؤسسات المعنية، ببذل المزيد من الجهود لوضع الخطط والبرامج الكفيلة، بإعداد الكفاءات وتطوير القدرات الوطنية، وفق أفضل أساليب التدريب والتأهيل من أجل إيجاد قاعدة عريضة من الكوادر الوطنية التي تمتلك المهارة، ولديها القدرة والتفوق النوعي على إحداث التغيير، وصنع الفارق وتحقيق النتائج المشرفة في جميع الميادين وبمختلف الأوقات والظروف، وتمكينها من أخذ دورها، لتسهم مع باقي الكوادر الوطنية في خدمة مسيرة التنمية المباركة، ومواجهة مختلف التحديات.

ضم وفد التحالف ممثلي 9 جهات وشركات هي مركز الأمن الغذائي، وشركات الظاهرة، وأغذية والفوعة والشركة الوطنية وزيوت الإمارات، وشركة الخليج، ومجموعة الغرير وشركة آجيلتي.