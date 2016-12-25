ولي عهد الأردن: لن نسمح للإرهاب أن يسلب الروح من أعيادنا

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عمان – وجه ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله التهنئة لشعب الأردن بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، مؤكدا أن الإرهاب لن يتمكن من سلب الروح من أعيادهم.

وكتب عبر حسابه على موقع “أنستجرام”: “لن نسمح للإرهاب أن يسلب الروح من أعيادنا ولن يمزق المخربون نسيج الوحدة والمحبة في أردننا. كل عام والأردن أقوى”.

يذكر أنه بدأت الاحتفالات اليوم فى الأردن والعديد من دول العالم بمناسبة عيد الميلاد، حيث اقتصرت الطوائف المسيحية فى الأردن الأعياد على الصلوات حدادا على أرواح شهداء الكرك الذين راحوا ضحية حادث إرهابى قبل أسبوع تقريبا.