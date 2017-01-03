ولي ولي العهد السعودي يأمر بنقل وعلاج طفلين سوريين

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الرياض – نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الرسمي، أن ولي ولي العهد، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمر بنقل وعلاج طفلين سوريين من مدينة الريحانية التركية، إلى الرياض.

وفقد الطفلان عمار مصطفى شاهين، وأحمد ماجد الوردان، أطرافهما إثر تعرض منزليهما للقصف، فيما توفي كافة أفراد عائلتيهما.

وذكر موقع الوزارة، أن الطفلين سيتلقيان علاجهما في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.

وفي السياق، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في وقت سابق، إن بلاده استقبلت ما يقارب 2.5 مليون مواطن سوري.

واعتبر المسؤول أن السعودية لم ترغب بالحديث عن جهودها، في دعم الأشقاء السوريين في محنتهم الطاحنة، لأنها ومنذ بداية الأزمة تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، وليس لغرض التباهي أو الاستعراض الإعلامي.

يعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، ويعملون في المملكة منذ سنوات.

وأغلقت المملكة باب فيزا الإقامة والزيارة للسوريين منذ الأعوام الأولى للثورة، عدا فيزا الزيارة للزوجة والأم والأب.