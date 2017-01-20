وول ستريت: داعش يزيد مبيعاته من النفط والغاز للنظام السوري

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واشنطن – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين وأوروبيين، إن تنظيم داعش يصعد مبيعات النفط والغاز لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ليقدم بذلك الوقود الحيوي للحكومة في مقابل المال الذي يحتاجه بشدة.

وأوضحت الصحيفة أن مشتريات النظام السوري تساعد داعش في ظل ضغوط عسكرية غير مسبوقة يتعرض لها التنظيم في كل من سوريا والعراق، كما أنه يساعد الجماعة الإرهابية برغم إصرار النظام على أنه يعمل على القضاء عليها بمساعدة حلفائه في روسيا وإيران.

وقال مسئولون إن مبيعات النفط والغاز لنظام الأسد هي أكبر مصادر تمويل داعش في الوقت الراهن، لتحل محل عائدات التنظيم من الرسوم، التى كان يفرضها على مرور البضائع والضرائب على الأجور داخل الأراضي الخاضعة لسيطرته، بحيل ما أفاد المسئولون.

وتأتي تلك المعلومات من مراقبة طرق مرور شاحنات النفط التي تغيرت من حمل النفط إلى تركيا والعراق، إلى نقله داخل سوريا.

وأكد اموس هوكشتاين، المسئول بالخارجية الأمريكية، أن النظام السوري يدعم عائدات داعش وتوليد الطاقة.

وتقول “وول ستريت جورنال” أن مبيعات داعش من مصادر الطاقة للنظام السوري توضح التغيير وأحيانا الخلط في التحالفات التي كان سمة الحرب المستمرة في سوريا منذ ست سنوات.

ويقول المسئول الأمريكي إن داعش وجد بعض الارتياح من الضربات الجوية الأمريكية، التي تستهدف عمليات تهريب النفط في وسط وغرب روسيا، حيث التواجد العسكرى الجوى الروسى الكبير. كما أن هناك صعوبة أكبر في الضرب داخل سوريا لأن جيوب الأراضي التي يسيطر عليها أصغر.