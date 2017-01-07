يارا: أحلم بدويتو مع عمرو دياب

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القاهرة – قالت المطربة اللبنانية، يارا، إن تتمنى عمل دويتو غنائى مع الفنان عمرو دياب، وذلك بعد سؤالها عن الاختيار ما بين محمد منير وعمرو دياب وتامر حسنى ومحمد حماقى من أجل عمل دويتو غنائى؟ فيما أشارت إلى حبها للهضبة عمرو دياب.

وقامت يارا بغناء أغنية “أنا ليك” و”تملى معاك” للهضبة، ووعدت الجمهور المصرى بأنها ستقدم لهم الكثير من الأغانى المصرية خلال الفترة القادمة.

وأشارت يارا خلال حورها مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج “كل يوم” إلى قيامها بعمل دويتو مع وائل كافورى وتم تسجيله، لكن لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه وبعدها تم تسريبه لذلك لم يتم استئنافه وطرحه، وأكدت أن الدويتو الذى قدمته مع فضل شاكر من أجمل الأغانى التى قدمتها فى مسيرتيها الفنية.

وحول مشاركتها الخيرية، أوضحت أنها تحب المشاركة فى النشاطات الخيرية وفى البداية لم تكن لديها الرغبة فى إظهار ما تفعله والحديث عنها لكن تم إسداء النصيحة لها كثيرا بالتحدث عن الأمر حتى تجذب الجمهور للنشاطات الخيرية.

وكشفت يارا أنها سعيدة باختيار الصليب الأحمر اللبنانى لها بأن تكون سفيرة لهذه المؤسسة الضخمة وتسعى كثير للقيام بالكثير من النشاطات خلال التواجد بها، موضحه أن آخر نشاط قاموا به هو اليوم العالمى للتبرع بالدم وجاء له الكثير من الناس.