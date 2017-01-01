ياسر ثابت يتناول سيرة اللذة في مصر

رؤية

القاهرة- يصدر قريبًا عن دار أكتب للنشر، كتاب “سيرة اللذة والجنس في مصر” للدكتور ياسر ثابت.

من أجواء الكتاب نقرأ: “كتاب فضيحة يلتهمها الآخرون بنهم: اللقطات الحميمة على شريط فيديو. وحينما يتحول الفراش إلى استوديو، تلتهب مشاعر “الجمهور” العربي من المحيط إلى الخليج. وتزداد الإثارة كلما كان بطل الفضيحة نجمـًا من نجوم الفن أو السياسة.

إنها شهوة اختلاس الفرجة واستراق السمع إلى رجال ونساء النفوذ -المالي والاجتماعي- والسلطة -السياسية والدينية- وهم متلبسون بإرضاء رغباتهم على شريط فيديو.. بل إن البعض يرى أنها نوعٌ من التشفي -المصحوب بالتلذذ- في هؤلاء الذين ينعمون بالشهرة والمال والنفوذ.

تلك الشراهة نحو معرفة ما يفعل الآخر، لها أسبابها النفسية وربما دوافعها الشخصية، لكنها تفرز مجتمعـًا ينحي المبادئ الأخلاقية جانبـًا عندما يتعلق الأمر بفضائح الآخرين الموثقة بالصوت والصورة.

يفضل “الجمهور” عادةً أن تكون “بطلة” الفضيحة المصورة فنانة “من الطرب إلى التمثيل والرقص”، ربما لأنه تستقر في ذهن كثيرين صورة ذهنية سالبة مفادها أن الممثلة أو الراقصة هي امرأةٌ “سوبر” مكتملة الأنوثة تتقن لعبة الفراش ويسهل الوصول إليها.. وكوكبٌ يصبح غزوه إنجازًا يستحق التباهي والتفاخر في الأوساط الخاصة”.