يلدريم: سارعنا لنجدة تركمان العراق دون تمييز

رؤية

أنقرة – قال رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، إن تركمان العراق هم أكثر الفئات التي عانت من الأزمات الصعبة التي تمر بها البلاد منذ أعوام، موضحا أن تركيا سارعت لنجدتهم دون تمييز طائفي أو مناطقي.

ووفقًا لوكالة أنباء «الأناضول»، شدد يلدريم، في كلمته خلال استقباله وفدا من السياسيين التركمان في العراق، السبت، على أن التركمان جزء أساسي لا يتجزأ من العراق، وهم أشقاؤنا ورابط الأخوة بين تركيا والعراق.

وأضاف: «التركمان هم أكثر الفئات التي عانت من مرحلة الأزمات الصعبة في العراق، ونحن سارعنا إلى مساعدتهم دون تمييز طائفي أو مناطقي، ونحتضن في الوقت الراهن نحو 300 ألف عراقي في بلادنا وبينهم التركمان».

وأكد أن بلاده ساعدت العراق في حربه ضد الإرهاب، في إطار احترام وحدة الأراضي والسيادة العراقية، موضحا أن تركيا ستقدم الدعم اللازم للسلطات العراقية لإعادة إنشاء الوحدات السكنية المتضررة عقب تحريرها من تنظيم «داعش »، بما فيها البلدات التركمانية.