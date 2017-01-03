يلدريم: نتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة عدم تزويد الأكراد بالسلاح

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أنقرة- قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تتوقف الإدارة الأمريكية الجديدة عن إمداد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة مشيرا إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما مسؤولة عن مثل هذه الإمدادات.

وبحسب وكالة رويترز، قال يلدريم في كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان “يجب ألا تسمح الولايات المتحدة بأن تطمس منظمة إرهابية هذه الشراكة الاستراتيجية (مع تركيا).”

وغضبت أنقرة بسبب دعم واشنطن لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي ظهرت كشريك أساسي للولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش في سوريا.