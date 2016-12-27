يناير المقبل.. مصر تشارك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بأمريكا

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القاهرة – تشارك مصر، ممثلة في الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 ، أحد أكبر وأهم المعارض والمؤتمرات التقنية، الذي يعقد بالولايات المتحدة الأمريكية، في مطلع العام المقبل، ما بين 5 و8 يناير 2017، بحسب بوابة المصري اليوم.

قال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، إن بعثة الشعبة تضم 10 شركات من الأعضاء، من بينهم 6 شركات ناشئة تشارك لأول مرة، وتعمل هذه الشركات الست في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لترشيد الطاقة، وتطبيقات إنترنت الأشياء «IOT»، وتطبيقات الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، وتطبيقات المدن الذكية على غرار المشروعات القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتطبيقات لزيادة إنتاجية المزارع السمكية، كالتي تقوم الدولة بإنشائها حاليا، والتشخيص المبكر للأمراض والعلاج عن بعد.

وأضاف «خليل» أن هذا المعرض يعتبر الحدث الأول عالميا في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من حيث عدد الحضور الذي يصل إلى حوالي 250 ألف زائر، وعدد العارضين من الشركات العالمية التي تصل إلى حوالي 3000 شركة، على رأسها شركات «إنتل، ومايكروسوفت، وكوالكم، وسوني، وجوجل»، حيث تطرح الشركات العالمية التكنولوجيات والاتجاهات الجديدة لأول مرة خلال هذا الحدث العالمي المهم، الذي يعود تاريخه لعام 1967.

من جانبه، قال المهندس محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة، إن هذه البعثة تعد الخامسة على التوالي التي تنظمها الشعبة العامة، واستفاد منها أكثر من 40 شركة مصرية.

وأضاف «عزام» أن تنظيم هذه البعثة يتم ضمن أعمال اتفاقية التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، مما يساهم في نقل الخبرات المكتسبة من هذا الحدث إلى باقي قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، من خلال مجموعة من حملات التوعية التكنولوجية التي تنفذها الشعبة العامة بجميع المحافظات، الذي يمكن الشركات المصرية من اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالتطوير التكنولوجي وبالاستثمارات خلال 2017.