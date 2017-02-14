يوكيا أمانو: عمليات تفتيش للتحقق من التزام إيران بالاتفاق النووي

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فيينا – أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، اليوم الثلاثاء، أنه في صدد تنفيذ اتفاق شامل مع إيران.

وقال أمانو في تصريحات خاصة نقلتها «سكاي نيوز عربية» أن هناك عمليات تفتيش للتحقق من أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي.

وأضاف: هناك التزامات تقع على عاتق إيران يجب أن تعمل وفقها.

من جانب آخر أكد أمانو أن الطاقة النووية تساهم في تقليل انبعاثات الغاز المضرة بالتغير المناخي وهذا مهم للتوصل إلى أهداف مؤتمر باريس مشيرًا إلى ضرورة مخاطبة المجتمعات المحلية والرأي العام لإبراز فوائد الطاقة الذرية خصوصًا في مجالي الصحة والزراعة.