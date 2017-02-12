يونكر يعلن عدم رغبته الترشح مجددًا لرئاسة المفوضية الأوروبية

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بروكسل – أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عدم رغبته في ولاية ثانية في رئاسة المفوضية الأوربية.

وقال في لقاء مع إذاعة ألمانية، السبت (11 شباط/ فبراير 2017)، في إشارة إلى الانتخابات الأخيرة للمنصب عام 2014: “كانت معركة انتخابية جيدة، إلا أنها لن تتكرر بهذه الصيغة ثانية، لأنني لا أريد أن أرشح نفسي مرة أخرى”.

وانقضت بالنسبة ليونكر (عمره 62 عاما) نصف مدة ولايته التي تستمر حتى 2019.

وكان يونكر قد اختير رئيسا للمفوضية من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي عام 2014.

ووضع يونكر نبوءة كئيبة بخصوص المفاوضات الوشيكة مع بريطانيا عن خروجها من الاتحاد الأوروبي، قائلا: “سيتمكن البريطانيون دون جهد كبير منهم من تفرقة الدول الأخرى السبع والعشرين الأعضاء، فهذه الدول لا تعلم تماما مثل ما يعلم البريطانيون كيف أن الأمر في قبضة هؤلاء”، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».