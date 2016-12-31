«007» يستعد للمغامرة 25 دون جيمس بوند!

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كاليفورنيا – بدأت شركة MGM بالتعاون مع سوني، مرحلة الاعداد لتصوير جزء جديد من سلسلة من مغامرات عميل المخابرات البريطانية جيمس بوند والذي سيحمل رقم 25 فى احدى أنجح سلاسل الأفلام تحقيقا للايرادات.

وأختارت MGM أكتوبر 2018 لطرح الفيلم الجديد من السلسلة، لكنها حتى الآن ليس لديها بطل للفيلم، فى ظل استمرار رفض الممثل البريطاني دانيال كريج القيام ببطولة أى عمل جديد لشخصية بوند.

يتعاون كريج حاليا مع المنتجة باربرا بروكولي وهي المنتجة التنفيذية لعدد من أفلام جيمس بوند، فى أحد العروض المسرحية التى يقوم ببطولتها النجم الانجليزي على مسارح نيويورك.

حاولت MGM استمالة النجم الإنجليزي من خلال تحديد موعد لطرح العمل الجديد، ورفع أجره الخاص بالفيلم الواحد، لكنها فشلت فى هذه الخطوة، وسط رفضه المستمر للقيام بأى أعمال أخرى لسلسلة بوند.

ما أثار أستياء MGM أيضا تصريحات كريج بأنه يفضل شق معصميه على المشاركة فى أعمال أخرى تخص شخصية العميل البريطاني.