البيت الأبيض: إدارة ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران

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واشنطن – أكد مايكل فلين، مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالح الولايات المتحدة”.

وقال فلين في بيان: “لقد ولى زمن غض الطرف عن تصرفات إيران العدوانية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”، وذلك في انتقاد منه للإدارة الأمريكية السابقة.

وحذر من أن “إدارة الرئيس ترامب لن تتساهل مع استفزازات طهران التي تهدد” المصالح الأمريكية، قائلا: “لقد كان المجتمع الدولي متساهلا للغاية مع تصرفات إيران السيئة، لم يعد اجتماع مجلس الأمن الدولي في لقاء طارئ وإصدار بيان شديد، بالأمر الكافي”.

واتهم فلين طهران بدعم عمليات وصفها بالعنيفة وتزعزع الشرق الأوسط”، قائلا إن إيران “أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة فرض عقوبات جديدة على طهران تشمل 12 كيانا و13 فردا، وذلك ردا على إجرائها تجربة لصاروخ باليستي.

وتؤكد الولايات المتحدة أن العقوبات الجديدة التي فرضتها على إيران “متسقة تماما” مع التزامات واشنطن وفقا للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع طهران، وفقا لـ«روسيا اليوم».