ارتفاع عدد قتلى تفجيري بغداد إلى 19 قتيلاً

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بغداد – قالت الشرطة العراقية ومسعفون إن ما لا يقل عن 19 شخصاً قتلوا، الخميس، عندما انفجرت سيارتان ملغومتان في بغداد.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الأول الذي وقع في حي العبيدي بشرق بغداد خلال ساعات الذروة الصباحية، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

ووقع الانفجار الثاني في حي باب المعظم بوسط بغداد قرب نقطة تفتيش أمنية وتسبب في مقتل 11 شخصاً. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير الثاني. ووضعت القنبلتان في سيارتين متوقفتين.

وأزهقت هجمات شهدتها بغداد الأسبوع الماضي أرواح أكثر من 60 شخصاً.

(وكالات)