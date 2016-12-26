2016.. عام عامر بالأفراح وليالي المشاهير الملاح

أماني ربيع

بين حزن وفرح تتوزع أوقاتنا، وبرغم ما حمله عام 2016 من مآسي، إلا أنه شهد عددا كبيرا من الأفراح على مستوى المشاهير، منها افراح مثلت مفاجآت حقيقية.

وودع الكثير من نجوم الوطن العربي وتركيا العزوبية، ودخلوا القفص الذهبي عن عمد وحب، وكان لشهر نوفمبر وحده نصيب الأسد من الأفراح والمفاجآت.

وبين القصص الجميلة هذا العام، كانت عودة النجم محمد حماقي إلى زوجته نهلة الحاجري بعد انفصاله عنها لمدة عامين، وهي عودة أثلجت قلوب كثيرين من عشاق النجم الذي كان حزنه واضحا في كل ما يغنيه.

واليوم نرصد لكم أهم افراح هذا العام..

أفراح نجوم تركيا

كان لنجوم تركيا حصة كبيرة من الأفراح، حيث وصل عددا لمتزوجين إلى 10 نجوم ونجمات أبرزهم..

كيفانتش تاتليتوج

فوج عشاق النجم الوسيم كيفانتش تاتليتوج، بجديته هذه المرة في قصة حبه، ورغم اعتراض عائلته على هذا الزواج، إلا أنه تزوج من حبيبته مصممة الأزياء بشاك ديزار، واختار باريس مكانا للزفاف.

نسليهان أتاجول

وكان زفاف النجمة الشابة نسليهان أتاجول بطلة مسلسل «حب أعمى» هو زفاف العام في تركيا، بعدما رضخت لنداء الحب أخيرا وتزوجت من النجم قادير أوغلو، في حفل احتشد بالنجوم.

كينان أميرزالي أوغلو

وفي حفل أسطوري تكلف أكثر من 2 مليون ليرة تركية، تزوج الوسيم كينان أميرزالي أوغلو الشهير بـ «إيزل» من النجمة التركية سينام كوبال.

تاركان

أما المطرب التركي الشهير تاركان، فقرر أن يفرح مرتين بزفافه على واحدة من معجابته، الأولى في قصرة بإسطنبول، والثانية، في مدينة كولن الألمانية.

بورجو كارا

وللمرةا لثانية تجرب النجمة بورجو كارا حظها في الحب، وتزوجت من المخرج التركي فرات بارلاك في بروكسل.

مراد يلدريم

واختتم النجم التركي مراد يلدريم موسم الأفراح في تركيا بزفافه على المغربية إيمان الباني في أجواء جمعت التراثين المغربي والتركي.

مصر والوطن العربي

أما في الوطن العربي فكان هناك زحام في حفلات الزفاف نرصد أبرزه معكم..

هبة مجدي ومحمد محسن

مثل ارتباط الممثلة هبة مجدي والمطرب محمد محسن حالة استثنائية جذبت الجمهور خاصة في مصر، لأنه ارتباط اتسم بالرومانسية ويليق بالقصص الخيالية، بعد تعارفهما في كواليس العرض المسريحي «ليلة من الف ليلة» مع النجم يحيي الفخراني.

بلقيس

وفي حفل خطبة أسطوري أعلنت المطربة الخليجية بلقيس ارتباطها بالسعودي سلطان عبد اللطيف في دبي، وتستعد للزواج في 2017.

حنان مطاوع وأمير اليماني

في حفل زاخر بالنجوم، توجت الفنانة حنان مطاوع قصة حبها من أمير اليماني بالزواج، في واحد من أجمل حفلات زفاف هذا العام، الذي شهد حضورا كثيفا للنجوم.

ورد الخال

أما اللبنانية ورد الخال ففضلت زفافا بسيطا على الطريقة الأوروبية في قبرص، تزوجت فيه من الموسيقي باسم رزق.

سامو زين

وبعد اضراب طال استسلم المطرب السوري سامو زين أخيرا لنداء قلبه، وتزوج من الإعلامية المصرية دينا صالح.

رشا مهدي

وتزوجت الفنانة رشا مهدي في زفاف اتسم بطابع صيفي خالص، على الشاطئ، لم يحضره سوى أصدقائها المقربين، وفيه توجت ارتباطها برجل العمال محمد ياسين بالزواج.

أوس أوس

وخطفت قلب نجم مسرح مصر محمد أوس أوس، فتاة من خارج الوسط الفني، وتوجا حبهما بالزفاف، وأعقبوه بشهر عسل في إيطاليا.

ابنة الصحفي أحمد موسى

وفي زفاف ضخم، جمع أكبر المشاهير في مصر، احتفل الإعلامي أحمد موسى بعقد قران نجلته منة الله على مدير الائتمان ببنك أبو ظبي الإسلامي محمد سعيد ماضي.

ابنة أحمد صيام

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، على مشاركة الفنان أحمد صيام وحرمه الدكتورة رانيا فتح الله، الاحتفال بزفاف ابنتهما بسنت على يوسف سعادة.

نجلاء بدر

وتزوجت النجمة نجلاء بدر من رجل العمال محمد عفيفي، في حفل ضم عددا من النجوم والمشاهير.

باسم مرسي

واحتفل مهاجم الزمالك باسم مرسي، بزفافه في حفل ضم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

شهد رمزي وكريم السبكي

وفي ليلة ساهرة اجتمعت عائلتي رمزي والسبكي في زفاف كريم أحمد السبكي على شهد حسن رمزي، في حفل ضخم، حضره كل النجوم، وأحياه النجم عمرو دياب.

إيمي وحسن الرداد

أما زفاف الموسم فكان بطليه إيمي سمير غانم، وحسن الرداد، في مفاجأة هزت الوسط الفني، وتزوج الثنائي في حفل ضخم بإحدى فنادق الجونة، وسط حضور كبير من النجوم والمشاهير.

كنده علوش وعمرو يوسف

زواج آخر أثار الجدل، والذي كان من نصيب النجم عمرو يوسف، والسورية كندة علوش، الذي أعلنا عن علاقتهما بصورة من عقد القران الذي تم في سرية، تمهيدا لزفاف ضخم في 2017.

بريجيت ياجي

وعبر إنستجرام، أعلنت المطربة اللبنانية بريجيت ياجي خطبتها من رجل الأعمال اللبناني رامي عقل.

مريم حسين

زواج مفاجئ كان بطليه النجمة مريم حسن، والفنان فيصل الفيصل، بعدما أثارت صورهما الرومانسية معا الجدل على مواقع التواصل، أتبعته خطوبة مفاجئة.

الكل اعتبر الأمر مزحة، خاصة بسبب مشاركتهما معا في فيلم «البيت الكبير»، لكن يبدو أن المسلسل كان بداية شرارة الحب بينهما، ليتزوجا في حفل ضخم كان محط الأنظار في لندن.

إيمان العاصي

وكثيرا ما نفت الفنانة الشابة إيمان العاصي دخولها في علاقة حب، خاصة بسبب المشاكل مع طليقها على حضانة ابنتها، إلا أن صورا سربت من أحد حفلات الزفاف، كشفت المستور، خاصة وقد سارع زملاءها من الفنانين بتهنئتها على الخطبة من الفنان طارق صبري.

كارمن سليمان

أما نجمة الموسم الأول من برنامج «أرب أيدول»، فالمفاجأة كانت من نصيبها شخصيا، عندما فاجأها الملحن الشاب مصطفى جاد بفستان الخطوبة في عيد ميلادها.

وكان مصطفى قام بالترتيب مع أسرتها يوم عيد ميلادها، ليفاجئها بفستان خطوبة صمم خصيصا لها، ثم يطلب يدها بشكل رسمي.

أتبعا ذلك بعقد القران في نوفمبر الماضي، في حفل دعوا فيه كل أصدقائهما، وعلى رأسهم أحمد جمال.

داليا البحيري

للمرة الثالثة، تدخل النجمة داليا البحيري القفص الذهبي، وذلك بزواجها من رجل الأعمال المصري حسن سامي بحضور الأصدقاء والمقربين.