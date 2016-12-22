2016 .. نهاية دموية لعام مكافحة الإرهاب

رؤية ـ جاسم محمد

شهدت العاصمة، الاندونيسية جاكارتا، اطلاق نار مابين عدد من عناصر تنظيم داعش بينهم انتحاريين و”انغماسيين” مطلع شهر يناير 2016 .

وكان من بين الضربات التي نفذتها الجماعة الارهابية، هجوم على مقهى تابع لسلسلة “ستارباكس” العالمية، والتي تقع أمام مركز تجاري يتوافد عليه الناس بكثرة خصوصا الأجانب منهم في وسط جاكارتا، مركز “ساريناه” للتسوق بوسط جاكرتا وكان هناك قتلى خلال الهجوم الذي استعملت فيه أسلحة خفيفة وقنابل يدوية ومتفجرات.

أعلن وزير الداخلية السويدي “انديرس يغمان” يوم 27 يناير2016 أن بلاده ستطرد 80 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد في العام 2015 بسبب رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها. وطلبت الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الترحيل.

أعلنت المملكة العربية السعودية مطلع شهر فبراير 2016 عن استعدادها للمشاركة بقوات برية في أي عملية عسكرية ينظمها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية ضد تنظيم داعش الارهابي في سوريا.

عقد التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما يوم 2 فبراير 2016 . وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية ان المشاركين في العاصمة روما راجعو التقدم الذي حققته العمليات العسكرية والضربات الجوية ضد التنظيم المتشدد، إضافة إلى طرق تكثيف التزاماتهم على جميع المستويات من أجل إضعاف ودحر داعش.

شهدت عدة مدن أوروبية يوم 06.02.2016 مسيرات تحت شعار”أوروبا القلعة الحصينة” دعت إليها حركة”بيجيدا “PEGIDA (القوميون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب). وكانت الحركة قد دعت أنصارها في 14 بلدا أوروبيا إلى المشاركة السبت في مسيرات مناهضة للمهاجرين.

شهدت العلاقات الأوروبية التركية مزيدا من التوتر وتصاعد في حدة الانتقادات خاصة فيما يتعلق بالاتفاق الاوروبي التركي حول اللاجئين الموقع في شهر مارس 2016. الاتفاق قوبل بالرفض من قبل الخبراء القانونيين الذين حذروا من أنها تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

تراجع عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين الى اليونان في ابريل 2016 بنسبة تناهز تسعين في المئة اثر الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا لاحتواء هذا التدفق، لكن هذا الاتفاق يبقى مهددا بسبب الخلاف بين بروكسل وانقرة حول اعفاء الاتراك من تأشيرة شنغن.

تداركت المانيا وبعض دول اوروبا اخطاء سياساتها تجاه الجاليات المسلمة، في اعقاب موجات الارهاب ابرزها تفجيرات باريس نوفمبر 2015 وتفجيرات بروكسل مارس 2016، لتكتشف، بان بعض مشايخ المنابر غير المؤهلين كانوا وراء دفع الشبان هنا في اوروبا الى التطرف والالتحاق بالتنظيمات الارهابية. هذه المشايخ، اعتمدت الخطاب المتطرف وفسرت مفاهيم الدين الاسلامي، بعيدا عن البيئة التي يعيشها هؤلاء الشبان في اوروبا، هي اخذت قوالب “العقيدة” بعيدا عن المشاكل المجتمعية .

أعلن القضاء البلجيكي يوم 31 مارس 2016 موافقته على تسليم صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس، إلى فرنسا. وكان صلاح عبد السلام أعرب في وقت سابق عن استعداده للمثول أمام القضاء الفرنسي والتعاون معه.

اعلنت شبكة “سكاي نيوز” التلفزيونية يوم 9 مارس 2016 أن عنصرا منشقا عن تنظيم “الدولة الإسلامية” سلمها وثائق تتضمن بيانات شخصية لـ 22 ألفا من أفراد التنظيم تشتمل على أسمائهم الحقيقية والحركية وعناوينهم وأرقام هواتفهم وجنسياتهم.

وقع انفجارين في مطار بروكسل صباح يوم 22 مارس 2016، وحصل تفجير ثالث في محطة قطار بروكسل الرئيسية، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. حصل التفجيران في صالة المغادرة التابعة له، كما أخليت قاعات المطار والمدرج. وذكرت تقارير أن الانفجارين وقعا قرب مكتب خطوط طيران “أميركان إيرلاينز”.

أكد وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر يوم 25 مارس 2016 مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش ” ابو علاء العفري” وكان العفري يشغل منصب وزير المالية في التنظيم، لكن اهميته داخل التنظيم تفوق ذلك. وهذا القيادي هو ثاني مسؤول كبير في القائمة يُقتل في أقل من شهر. فقد أعلنت الولايات المتحدة في الرابع من مارس 2016 مقتل مسؤول كبير آخر هو أبو عمر الشيشاني. العملية جائت تماما في اعقاب تفجيرات مطار بروكسل يوم 22 مارس 2016.

تسعى دول الاتحاد الأوروبي من خلال قمة بروكسل للعمل المشترك مع أنقرة لاحتواء أكبر أزمة هجرة والتي باتت تهدد تماسكها وأمنها القومي. تأتي قمة بروكسل الطارئة لدول الاتحاد الأوروبي في السابع من شهر مارس الحالي 2016.

تلقت أوروبا صدمة مدوية بعد قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. يوم 24 يونيو 2016 وتبقى التوقعات كبيرة الآن حيال فرنسا وألمانيا، البلدان المؤسسان للاتحاد، لإنعاش الوضع في أجواء الانكماش الاقتصادي وصعود التيارات الشعبوية والقومية.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم 23 مايو 2016 ، بدء عمليات تحرير مدينة الفلوجة، التي تقع ضمن محافظة الأنبار غربي العراق، من قبضة تنظيم داعش.

عقد القادة العسكريون لدول الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم 17 مايو 2016، اجتماعا كيفية مواجهة التهديدات القادمة من السواحل الليبية المتمثلة بقوارب المهاجرين واللاجئين ومهربي البشر، وفقا لتقرير اذاعة ال” بي بي سي” البريطانية.

استضافت العاصمة النايجيرية “ابوجا” يوم 14 مايو 2016، قمة دولية حول الامن لمواجهة حركة “بوكو حرام” ومحاربة الارهاب، وتأتي هذه القمة وسط تحذيرات دولية من تمدد تنظيم داعش “وبوكو حرام” في شمال وغرب افريقيا بالتزامن مع تمدد داعش في ليبيا.

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا في 11 مايو 2016، عن وجود مؤشرات تظهر تسلل عناصر من تنظيم داعش، بين صفوف اللاجئين. واحصى مكتب مكافحة الجريمة حوالي 369 حالة يتم التحقق منها حاليا، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتم تجاهلها، لأنها تهدف إلى تشويه سمعة اللاجئين.

أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم 28 مايو 2014 تقديم بلاده خمسة مليار دولار لانشاء صندوق لـ مكافحة الارهاب ودعم جهود مواجهة التطرف حول العالم وعرض في الخطاب الذي ألقاه في قاعدة “ويست بوينت” العسكرية خطط السياسة الخارجية. اكد فيه إن الأموال ستوجه بالاساس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول شرق آسيا.

تسعى دول الاتحاد الأوروبي من خلال قمة بروكسل خلال شهر مارس 2016 للعمل المشترك مع أنقرة لاحتواء أكبر أزمة هجرة والتي باتت تهدد تماسكها وأمنها القومي .

انطلقت بطولة كأس امم اوروبا في باريس للفترة من 10 يونيو ـ 10 يوليو 2016، وسط احتفالات بهيجة في العاصمة الفرنسية باريس قرب برج “ايفل” والتي افتقدها الفرنسيون كثيرا في اعقاب تفجيرات باريس 13 نوفمبر 2016 الارهابية.

أعلنت الشرطة الأميركية أن إطلاق نار وقع في يوم 12 يونيو 2016، في ملهى ليلي “للمثليين” بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 53 آخرين، بعد أن احتجز شاب مدجج بالسلاح رهائن.

اعلنت السلطات الفرنسية عن مقتل شرطي فرنسي بملابسه المدنية بالقرب من منزله في إحدى ضواحي باريس يوم 13 يونيو 2016. وقال شهود عيان للمحققين إنه هتف “الله اكبر” عند مهاجمته الشرطي. العملية وقعت في وقت تتخذه فيه أجهزة الأمن الفرنسية أقصى درجات التأهب خشية وقوع هجمات بالتزامن مع بطولة أمم أوروبا لكرة القدم. وفي التفاصيل الأولية، أن الرجل قام بقتل الشرطي بسلاح أبيض، واحتجز زوجة الشرطي القتيل وابنه كرهائن وتحصن بعد ذلك في شقة ضحيته في “مانيانفيل” في منطقة “إيفلين” قبل أن يقتل برصاص القوات الخاصة الفرنسية.

تمكن المقاتلون الكورد (YPG) يوم 22 يونيو 2015 مدعومين بالضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي، من طرد مقاتلي”الدولة الاسلامية” من شمال الرقة، المحافظة التي تحولت الى “ولاية التنظيم” في سوريا.

أعلنت البحرية الأمريكية أن مقاتلاتها نفذت يوم 3 يونيو 2016 ضربات جوية على أهداف لتنظيم داعش، من حاملة الطائرات “هاري ترومان” المتمركز في البحرالمتوسط وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحملة الدولية على التنظيم داعش منذ عامين. التحركات تأتي ضمن نشاط عمليات الأسطول الخامس للبحرية في الخليج والمتوسط، وممكن اعتبارها عنصرمفاجأة جديد في ميزان القوى العسكرية في المنطقة.

شهدت بروكسل يوم 28 يونيو 2016، قمة تاريخية لدول الاتحاد الاوروبي في بروكسل، يناقش خلالها اجرائات خروج بريطانيا من الاتحاد. وسبق ان أبدت برلين وباريس وروما قبل يوم معارضتها لفتح مفاوضات مع بريطانيا حول مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي طالما لم تقدم رسميا طلب الانسحاب، كما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

أصيب عدد من المسافرين طعنا في هجوم شنه رجل يحمل فأسا، في محطة قطار في مدينة فولفسبورغ الألمانية مساء يوم 17 يوليو 2016 . وقالت مصادر في الشرطة إن عدد المصابين يتراح بين 10 و15 شخصا، بينهم مصابون بجروح خطيرة.

بدأت القوات العراقية، بدعم من الحشد الشعبي وأبناء العشائر، عملية عسكرية واسعة النطاق يوم 13 يوليو 2015 لاستعادة مدن محافظة الأنبار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

اعلنت السلطات الفرنسية في ساعة متاخرة من يوم 14 يوليو 2016 مقتل ثمانين شخصا على الأقل مع وجود العشرات في حالة خطرة في مدينة نيس في جنوب فرنسا في اعتداء نفذه سائق شاحنة دهس جمعا من الناس كانوا محتشدين في جادة “بروميناد ديزانغليه” السياحية المطلة على البحر المتوسط لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني.

اعلن تنظيم “الدولة” الإسلامية يوم 13 يوليو 2016 مقتل القيادي في صفوفه عمر الشيشاني خلال معارك في العراق. وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن الشيشاني قتل في مدينة الشرقاط العراقية أثناء مشاركته في صد الحملة العسكرية على مدينة الموصل.

أعلنت شرطة ميونيخ في وقت مبكرا من يوم 23 يوليو 2016، أن مطلق النار في مركز التسوق بالمدينة لقي مصرعه منتحرا بعد أن قتل تسعة أشخاص وتسبب في جرح 16 آخرين.

صرحت مصادر في الشرطة الفرنسية، بمقتل رهينة في هجوم على كنيسة “القديس إتيان دي روفري” بمنطقة نورماندي في شمال فرنسا 26 يوليو 2016. وقالت المصادر إنه تم تحييد مسلحين احتجزا عددا من الرهائن في كنيسة ببلدة “سانت اتيان دو روفراي”. و قتل شخص” كاهن” الكنيسة خلال عملية احتجاز الرهائن. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية انه تم قتل الشخصين اللذين احتجزا الرهائن. وعثر على الكاهن مذبوحا في حين أصيب المصلي الذي كان محتجزا في داخل الكنيسة بجروح خطيرة بسكين.

هزت ثلاثة انفجارات انتحارية مساء يوم 28 يونيو 2016 مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول تلاها اطلاق نار، ادت الى مقتل العشرات وجرح 230 اخرين فيما تحدث مسؤول تركي عن انتحاريين، وتم تعليق جميع الرحلات في المطار.

أعطى الأعضاء الـ28 في الاتحاد الاوروبي يوم 8 يوليو 2016 الضوء الأخضر أمام تبني المفوضية الأوروبية إطارا قانونيا جديدا لنقل بيانات اليكترونية شخصية عبر الأطلسي إلى الولايات المتحدة (درع حماية البيانات). وستحل “درع الخصوصية” Privacy Shield مكان ( Save Harbour )الإطار الذي أبطله القضاء الأوروبي في أكتوبر 2015، ما وضع آلاف المؤسسات التي تنقل البيانات الشخصية لزبائنها في أوروبا لمعالجتها على الأراضي الأميركية في حال انعدام قانوني.

أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، يوم 11 اوغست 2016 في برلين عزمه السعي لتشديد التعامل مع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم جنائية ومع من أصبح يطلق عليهم مصدر خطر، حيث يعتزم الوزير العمل على أن يتم القبض على هؤلاء وترحيلهم بسرعة.

ذكر تقرير للقناة الأولى في التلفزيون الألماني يوم 16 اوغست 2016“ARD” أن الحكومة الألمانية تعتبر تركيا حاليا “منصة العمل المركزية” لمنظمات إسلامية وإرهابية في الشرق الأوسط. ويستند التقرير الخاص بالقناة الأولى إلى رد سري لوزارة الداخلية الألمانية على استجواب كان مقدما من نائبة في حزب اليسار المعارض في “البوندستاغ”. ونقلا عن ال “ARD” فأن التصريحات الكثيرة عن التضامن وإجراءات دعم جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، وحماس وجماعات المعارضة الإسلامية المسلحة في سوريا من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان، تؤكد على صلة مع الإخوان المسلمين وجماعات متطرفة.

دعا رئيسا حكومتي المجر وتشيكيا يوم 26 اوغست 2016 الى انشاء جيش اوروبي مشترك، وذلك خلال لقاء عقداه في وارسو مع المستشارة الالمانية ميركل ونظيريهما البولندي والسلوفاكي. وقال رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان”علينا ان نعطي الاولوية للامن والبدء ببناء جيش اوروبي مشترك”. واكتفت ميركل بالتعليق قائلة “ان الامن مشكلة اساسية وعلينا ان نقوم معا بالمزيد في مجالي الامن والدفاع”. يذكر ان المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تروج لهذه الفكرة منذ عام 2007.

اجتاحت الدبابات التركية الأراضي السورية مطلع شهر سبتمبر 2016 وفتحت النارعلى مواقع تنظيم داعش في مدينة جرابلس السورية المجاورة، وهي المرة الاولى التي تدخل فيها تركيا عسكريا في سوريا منذ عام 2011. وتهدف تركيا من هذه العملية الى “تطهير” قطاع من الأراضي يمتد 90 كيلومترا على حدودها مع سوريا، وفقا لتصريحات مسؤولون اتراك. هذه العملية كانت مفاجأة الى الولايات المتحدة كونها جائت بعد 48 ساعة فقط من زيارة نائب الرئيس الامريكي بايدن الى انقرة.

اعلنت الحكومة الألمانية يوم 13 سبتمبر 2016 بأنها سوف ترسل نحو 650 جنديا إلى منطقة البحر المتوسط للمشاركة في مهمة جديدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تحمل اسم “الحارس البحري” ويتمثل واجبها الأساسي في القيام بعمليات مراقبة بحرية وتفتيش سفن لداعمين محتملين لجماعات إرهابية. ومن بين مهتم العملية هذه هي التعاون مع سفن بحرية تابعة الى الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية والتي تحمل اسم “صوفيا” ومع دول حوض المتوسط والوكالة الأوروبية “فرونتكس”.

دعا وزير الداخلية الألماني “توماس دي ميزيير” يوم 19 اوغست 2016 في ختام اجتماع مع نظرائه المحليين المحافظين( CDU ) إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال : “إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الادارية، (…) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم.”

طالب وزير الداخلية الألماني “توماس دي ميزير” المنظمات الإسلامية في ألمانيا ببذل مزيد من الجهود في إدماج اللاجئين المسلمين في المجتمع الألماني. و وقال الوزير يوم 20سبتمبر2016 خلال افتتاح مؤتمر للاندماج في برلين: “أيضا المسلمون المقيمون في بلدنا منذ سنوات عليهم مسؤولية كبيرة في ذلك”.وأضاف أنه ليس كل من لديه وظيفة ويستطيع تحدث الألمانية وملتزم بالقانون يمكن أن يعتبر نموذجا جيدا للاندماج موضحا أن هناك مهاجرين “لا يشاركون واقعيا في الحياة المجتمعية”

أعلن تنظيم داعش، بوم 30 اوغست 2016، مقتل متحدثه الرسمي، أبو محمد العدناني (طه صبحي فلاحة)، وذلك أثناء تفقده جبهات حلب، وفقاً لوكالة “أعماق”، واعلنت واشنطن بأنها استهدفت مسؤولاً كبيراً بطائرة بدون طيار في التنظيم من دون ذكر اسمه.

اعلن مكتب الادعاء العام الألماني يوم 13 سبتمبر2016، إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على ثلاثة مواطنين سوريين في ولاية “شلسفيغ هولشتاين” شمال المانيا للاشتباه في علاقتهم مع تنظيم داعش.

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل – بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين 3 اكتوبر 2016 لإعادة توحيد المانيا و الدفاع عن شعار الحرية المركزي “نحن الشعب” الذي رفعته الحركة الحقوقية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا ضد احتكاره من قبل أصحاب الاتجاهات اليمينية المتطرفة في الوقت الراهن ابرزها حركة “بيجيدا” العنصرية.

اظهرت نتائج انتخابات ولاية “مكلنبورغ- فوربومرن” يوم 5 سبتمبر 2016حصول حزب “البديل من أجل ألمانيا” الشعبوي على 20.8% من مجموع الأصوات وحلّ ثانيا في الانتخابات الإقليمية، متقدما على الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل. واحرز الحزب المسيحي الديمقراطي 19 % من الأصوات، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي أحرز على 30% من الأصوات.

تنفس الألمان الصعداء فور وردود خبر إلقاء القبض في مدينة لايبزيغ على السوري الفار من قوات الأمن جابر البكر، الذي يشتبه في أنه كان يعد لعمل إرهابي في مطارات ومحطات قطارات برلين فجر يوم 10 اكتوبر 2016.

حذر المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينج يوم 18 أكتوبر 2016 ، هذا اليوم من تدفق “جهاديين” من تنظيم “الدولة الاسلامية” إلى اوروبا في حال سقوط الموصل، اخر اكبر معاقلهم في العراق، امام هجوم القوات العراقية. وقال كينغ ان استعادة الموصل، معقل تنظيم داعش، يمكن أن تؤدي إلى عودة مقاتلين من التنظيم إلى أوروبا. تاتي هذه التصريحات في اعقاب اعلان العراق يوم 17 اكتوبر 2016 بدء العملية العسكرية الواسعة لإستعادة السيطرة على مدينة الموصل من داعش.

أعلن العراق يوم 17 اكتوبر 2016 بدء العملية العسكرية لإستعادة السيطرة على مدينة الموصل من مسلحي تنظيم مايعرف بالدولة الإسلامية. داعياً أهل الموصل للتعاون مع القوات المسلحة. الصفحة الاولى نجحت بتدمير السواتر الامامية لتنظيم داعش.

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش كبرى يوم 15 اكتوبر 2016 في عشر ولايات ألمانية شملت 190 شقة ومكاتب ومباني أخرى، ضد جماعة “الدين الحق”،السلفية المتطرفة، لدعمهم تنظيم داعش، الجماعة عرفت عنا بالنشاط “الدعوي” وتوزيع المصاحف في ميادين المانيا. ويعتبرإبراهيم أبو ناجي، ألماني مسلم من أصل عربي أحد السلفيين البارزين داخل الجماعة.

افتتح الرئيس الفرنسي “فرنسوا أولاند” صباح يوم 13 نوفمبر 2016، مراسم إحياء ذكرى الاعتداءات الإرهابية التي وقعت قبل عام في باريس، حيث سقط أول ضحايا الهجمات التي نفذها “جهاديون”. وفي هذه الذكرى قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن “إرهاب التطرف الإسلامي” سيضرب أوروبا مجددا، لكن القارة ستنتصر، في مقالة نشرتها صحف أوروبية عدة، بعد سنة على اعتداءات باريس.

انتهت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر 2016 بفوز غير متوقع للمرشح ترامب، والذي لم يكن متوقعا ابدا في دول اوروبا، وهذا ما اعتبره المراقبون بانه الأسوأ الى اوروبا، ربما ذلك يعود الى خطابه الشعبوي اليميني المتطرف الذي لاقى ترحيبا من الجماعات اليمينية في اوروبا. اليمين المتطرف في دول اوروبا يعتبر الخطر الاكبر من تهديدات الجماعات الاسلاموية.

طالب البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة يوم 24 نوفمبر 2016 بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث وافق 479 من إجمالي 623 على هذا القرار. يشار إلى أن المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ليست ملزمة بهذه المطالبة التي يقتصر تأثيرها على المعنى الرمزي له، كون المفوضية الأوروبية هي التي تقود مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

كشفت الاستخبارات الداخلية الالمانية (BfV) ، يوم 29 نوفمبر 2016، القبض على أحد العاملين بالهيئة بعد ان تبين أنه اسلاموي متطرف، قام بنشر تصريحات اسلاموية متطرفة على الإنترنت باسم مستعار وإنه أفشى أسرارا خاصة بعمله. واكتشفت المخابرات الداخلية ان “جهاديا” بين صفوفها كان يعتزم شن هجوم على المقر الرئيسي للهيئة. وقالت مجلة “دير شبيغل” وصحيفة “دي فيلت.

انطلقت يوم 06 اكتوبر 2016 قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود والسواحل بهدف تأمين حماية فعالة لحدود الاتحاد الخارجية لمواجهة موجات الهجرة، بعد عام على التدفق غير المسبوق لطالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي،. وتحل هذه القوة محل قوة “فرونتكس” سابقا، على الحدود بين بلغاريا وتركيا التي تشكل أبرز المعابر البرية لدخول المهاجرين القادمين عبر الطريق البحري الخطير في البحر الأبيض المتوسط. ومن المقرر أن تخصص موازنة قدرها 320 مليون يورو حتى عام 2020، وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة من قبل الدول الأعضاء.

حذرت وكالة (يوروبول) في تقرير ها يوم 2 ديسمبر 2016 من أن تنظيم “داعش” يخطط لشن هجمات جديدة في أوروبا في المستقبل القريب. ويعتقد الخبراء أن تكون فرنسا الهدف الأكثر احتمالا بالاضافة الى بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا. ويؤكد المكتب الاوروبي للشرطة ان خبراء في مكافحة الارهاب يشعرون بالقلق ايضا من ان تصبح ليبيا بعد سوريا قاعدة خلفية جديدة لتنظيم داعش يشن انطلاقا منها هجمات داخل الاتحاد الاوروبي وشمال افريقيا. وسبق ان كشف المكتب الأوروبي للشرطة “يوروبول”

اجتمع المجلس الوزاري لمنظمة OSCE برئاسة ألمانيا في مدينة هامبورغ الالمانية، للفترة 8 ـ 9 ديسمبر 2016. وفي كلمة افتتاحية، شدد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير على الدور “الأكثر الأهمية” للمنظمة في ظل الأزمات الراهنة، مضيفا “لقد أصبحت مؤسسة لدعم ركيزة الأمن والاستقرار” في أوروبا. وتطرق وزير الخارجية الألماني للصراع بين أوكرانيا وروسيا والذي من شأنه “تقويض” السلام في القارة العجوز.

كشف استطلاع غربي للرأي نُشرت نتائجه يوم 14 ديسمبر 2016، الاتجاه إلى تضخيم نسب المسلمين في الدول الغربية. وأشارت الأرقام التي توصل إليها الاستطلاع إلى أن تلك النسب في الواقع أقل بكثير من المعلن عنه.

وشهدت الايام الاخيرة من شهر ديسمبر مجموعة من الهجمات استهدفت كلا من اغتيال السفير الروسي في أنقرة وحادثة دهس لشاحنة في سوق ببرلين وهجوم في زيورخ .

*باحث في قضايا الارهاب والاستخبارات