«2016» يحمل حقيبته الرياضية لذهاب بلا عودة

تقرير – أميــرة رضــا

عام شارف على الوداع، حمل بداخله كثيرًا من الفرح، وكثيرًا من الحزن، سيطرت عليه العديد من اللحظات السعيدة، وأخرى لا تنسى، عام لاح بالوداع بعد أن جمع حقائبه لذهاب بلا عودة، ليلقي علينا تحيته الأخيرة بعد أيام قليلة وساعات معدودة، كي يخبرنا بأن الزمن مستمر لا يتوقف، وإنه سيصبح فقط خانة من خانات الذكريات.

وكالعادة حمل عام 2016 -كقبله من الأعوام- حقيبة رياضية حافلة بالعديد من الأحداث والبطولات، انتهت بعضها بحصد الألقاب والجوائز، وانتهت الأخرى منها بخيبات الأمل، لذلك نستعرض من خلال هذا التقرير أبرز الأحداث الرياضية التي شهدها هذا العام في مختلف الرياضات والبطولات العالمية والقارية.

«مازيمبي» الكونغولي بطلًا لكأس السوبر الأفريقي

شهد شهر فبراير من هذا العام تتويج فريق مازيمبي الكونغولي ببطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه علي فريق النجم الساحلي التونسي بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مازيمبي.

وكان مازيمبي الكونغولي قد دخل هذا اللقاء بعد أن توج بلقب دوري أبطال أفريقيا لعام 2015، بينما دخل النجم الساحلي اللقاء بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للعام ذاته.

ليستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه

وفي شهر مايو من هذا العام، وقبل مرحلتين على نهاية واحدة من أقوى دوريات العالم، استطاع فريق ليستر سيتي -الذي اعتبره ملوك الساحرة المستديرة واحدًا من أحد الفرق المغمورة، وراهن الجميع على هبوطه- إبهار الجميع، وترويض أسود “البريميرليج”، عندما حفر اسمه بين عمالقة أندية كرة القدم، بتتويجه بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقابل تتويج ليستر سيتي، بلقب “البريميرليج” الكثير من ردود أفعال كبار ونجوم الساحرة المستديرة، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم وربما إندهاشهم بالمعجزة التي حققها نجوم الفريق.

كما وصفت وسائل الإعلام البريطانية، مسيرة ليستر سيتي في “البريميرليج” بالحكاية الخرافية، وإنها أحد الانتصارات الرياضية التي لا يمكن تصديقها خلال الآونة الأخيرة، حيث وصفت صحيفة “الجارديان” الفوز الأول للفريق باللقب، كواحد من الانتصارات الرياضية التي لا يمكن تصديقها.

برشلونة بطلًا للدوري الإسباني للمرة الــ24 في تاريخه

كما شهد شهر مايو أيضًا تتويج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 24 في تاريخه، وذلك بعد فوزه الحاسم خارج ملعبه على غرناطة بثلاثية نظيفة من إمضاء نجم هجومه وهداف البطولة لويس سواريز الذي سجل هاتريك المباراة.

وبذلك حافظ الفريق الكتالوني على لقبه هذا العام، وقلص الفارق بينه وبين ريال مدريد (32 لقبًا) في عدد مرات التتويج بالبطولة إلى 8 ألقاب فقط.

ريال مدريد الإسباني يحقق «الثلاثية التاريخية»

حقق فريق ريال مدريد الإسباني هذا العام، الثلاثية التاريخية، بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ليتخطي النادي الأهلي المصري ويتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بالعالم بـ 21 بطولة قارية ودولية.

«الملكي» بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 11 في تاريخه

توّج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد تغلبه على مواطنه أتليتكو مدريد، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب “سان سييرو” بمدينة ميلانو الإيطالية.

وبهذا التتويج أضاف الفرنسي زين الدين زيدان -مدرب الفريق الملكي- اسمه إلى لائحة المتوجين بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد قيادته الفريق الملكي إلى لقب نسخة 2015-2016.

ريال مدريد يفوز ببطولة كأس السوبر الأوروبية

وفي أغسطس من هذا العام حقق النادي الملكي أيضًا، التتويج بكأس السوبر الإوروبية، علي حساب مواطنها نادي إشبيلية بطل الدوري الإوروبي بنتيجة 3 – 2 في مباراة مجنونة، وصل فيها الريال للقب الـ 20 متساوي مع الأهلي المصري في عدد البطولات القارية.

الملكي بطلًا لكأس العالم للأندية

وفي ديسمبر الحالي أضاف النادي الملكي بطولة جديدة لسجل بطولاته هذا العام، بعد أن توج ببطولة كأس العالم للأندية، بفوزه على كاشيما انتلرز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب يوكوهاما الدولي.

وتعد هى المرة الثانية التي يتوج فيها ريال مدريد بطلًا في هذه المسابقة بعد عام 2014.

صن داونز الجنوب أفريقي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا

توج فريق صن داونز الجنوب أفريقي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمام مضيفه الزمالك بهدف في المباراة االنهائية على ملعب الجيش ببرج العرب.

وكان صن دوانز قد استفاد من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة ليحصد اللقب الأول في تاريخه.

تشيلي بطلًا لكوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه

وفي نهائي متكرر لعام 2015 أستطاع منتخب تشيلي بالتتويج باللقب الثانية في تاريخها علي حساب منتخب الأرجنتين بضربات الترجيح بنتيجة 4 – 2.

البرتغال تتوج بكأس الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخها

عانق منتخب البرتغال لكرة القدم المجد الأوروبي، بعدما استطاع التتويج ببطولة كأس أوروبا “يورو 2016″، بالفوز نظيره الفرنسي بهدف مقابل لاشئ، ليحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016

وفي أغسطس من هذا العام اختتمت دورة الألعاب الأولمبية للعام 2016، فعاليتها بعد 16 يومًا من المنافسات في 42 لعبة في حفل أقيم في ملعب ماراكانا واتسم بطابع الاحتفالات الشعبية البرازيلية.

وشارك في أولمبياد ريو 11303 رياضيين، من 206 دولة بجانب فريق للاجئين، تنافسوا على 136 ميدالية للسيدات، و161 للرجال، بجانب تسع ميداليات للألعاب المختلطة.

وحصدت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الميداليات هذا العام، بإجمالي 121 ميدالية بينها 46 ذهبية، تلتها بريطانيا بإجمالي 67 ميدالية بينها 27 ذهبية، ثم الصين بإجمالي 70 ميدالية بينها 26 ذهبية، كما كان للرياضيين العرب نصيبًا في 14 ميدالية مختلفة أتوا بها من قلب ريو دي جانيرو.

هذا بالإضافة إلى تحقيق 27 رقمًا قياسيًا عالميًا في سبعة ألعاب، هي الرماية، والألعاب الرياضية، والخماسي الحديث، وسباق الدراجات، والسباحة، ورفع الأثقال، وإطلاق النار.

الأهلي المصري بطلًا لكأس أفريقيا للأندية في كرة السلة

وفي نهاية العام توج النادي الأهلي المصري بطلًا لكأس أفريقيا للأندية الأبطال في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على ريكرياتيفو ليبولو الأنغولي (68-66) في المباراة النهائية التي أقيمت في القاهرة.

وفاة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي

في شهر يونيو من هذا العام توفى أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي، عن عمر يناهز 74 عامًا، بعدما نقل إلى مستشفى في فينيكس بولاية أريزونا بسبب ضيق في التنفس، وقالت عائلته إن تشييع الجنازة سيكون في مسقط رأسه لويس فيل كنتاكي.

وكان يطلق على محمد علي لقب “أعظم ملاكم” في التاريخ، وقد هزم سوني ليستون عام 1964 ليفوز بأول لقب عالمي له.

سواريز يفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا

فاز اللاعب لويس سواريز -مهاجم برشلونة الإسباني- في شهر أكتوبر من هذا العام، بجائزة الحذاء الذهبي التي تقدم سنويًا لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد أن سجل 40 هدفًا في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.

«موراي» و«كيربر» بطلا العالم في كرة المضرب

فاز اللاعب البريطاني أندي موراي -المصنف الأول على العالم- والألمانية انجيلكه كيربر -المصنفة الأولى على العالم- بلقب بطلا العالم من قبل الاتحاد الدولي للتنس للمرة الأولى في مسيرتهما.

وتوج موراي بالميدالية الذهبية في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي، كما أحرز ثاني لقب له في بطولة ويمبلدون، ثم فاز بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في لندن الشهر الماضي.

أما كيربر فقد فازت بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة لتزيح الأمريكية سيرينا ويليامز عن عرش التصنيف العالمي.

«روزبرج» يتوج ببطولة العالم لفورمولا-1 للمرة الأولى

توج الألماني نيكو روزبرج سائق «مرسيدس» هذا العام ببطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى فورمولا1، للمرة الأولى في مسيرته، بعد احتلاله وصافة سباق جائزة أبوظبي الكبرى المرحلة الـ21 والأخيرة من بطولة العالم، والذي فاز به زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون.

وبفوزه ببطولة العالم بات روزبرج الألماني الثالث الذي يحصد بطولة العالم للفورمولا1، بعد الأسطورة مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات بواقع مرتين مع “بينيتون” عامي 1994 و1995 وخمس مرات مع “فيراري” من 2000 وحتى 2004، وسباستيان فيتل الذي توج مع “رد بول” ببطولة العالم أربع مرات على التوالي من 2010 وحتى 2013.

«رونالدو» يفوز بالكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه

فاز لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2016، لتكون هذه المرة الرابعة بعد 2008 و2013 و2014.

واختير رونالدو أفضل لاعب على حساب غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة 5 مرات، حيث فاز هذه السنة بالجائزة عقب عام رائع توج خلاله بلقبي مسابقة دوري أبطال أوروبا مع ناديه ريال مدريد الإسباني وكأس أوروبا مع منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخه.

وبالرغم من الانجازات التي حققها البعض، والاخفاقات التي تسببت في دموع البعض الآخر، إلا إنه عام مر بكل مافيه، ليأتي عام جديد بأمل جديد، يكون دافعًا لتحقيق آمال من أخفق، ويمنح الفائز مزيدًا من التحدي.