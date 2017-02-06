3 شبكات تضم 17 شخصًا تدعم برنامج إيران الباليستي

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واشنطن – أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الإثنين، أنه قد حدد مكتب التحكم بالأرصدة الأجنبية 3 شبكات تضم بمجموعها 17 شخصًا وكيانات لدعمها برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وحدد المكتب شبكة دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مقرها في لبنان وتتألف من 7 أفراد وكيانات تعمل مع حزب الله وأن أي ممتلكات لهؤلاء الشخصيات والكيانات التي تم تسميتهم والتي هي خاضعة للقضاء الأمريكي قد أدرجت بالقائمة السوداء، وذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف المسؤول الأمريكي “هذا يعني أن التعاملات المالية معهم ممنوعة على أي شخص أمريكي، فضلا عن منع أي تصدير لهؤلاء الأفراد والكيانات.. غير الأمريكيين الذين سهلوا تعاملات حيوية أو قدموا دعما إلى هؤلاء الأفراد والكيانات سيواجهون الحظر من الولايات المتحدة، وهذه التصنيفات بشكل عام هي إجراءات هامة لمحاربة نشاطات #إيران الشريرة، والتي تقع خارج نطاق خطة العمل المشتركة الشاملة، وسنستمر بالتصدي لدعم إيران للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية والنشاطات الأخرى المزعزعة للاستقرار”.