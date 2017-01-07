340 مركزًا لمحو أمية كبار السن في الأردن

رؤية

عمّان – بلغ عدد مراكز محو الأمية في الأردن، 340 مركزًا موزعة على جميع محافظات المملكة، ويدرس بها نحو 3500 دارس ودارسة من كبار السن، وفي ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ويشارك الأردن الدول العربية الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية والذي يصادف الأحد الموافق الثامن من شهر كانون الثاني من كل عام.

وقالت وزارة التربية في بيان وصل «رؤية الإخبارية» نسخة منه، إن الاحتفال بهذا اليوم يأتي إدراكاً لخطورة مشكلة الأمية وضرورة التغلب عليها، بما يسهم في تحسين نوعية حياة الأفراد، وزيادة انتاجيتهم ورفع مداخيلهم.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير جميع مستلزمات التعليم للدارسين مجاناً.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاء العامة، فقد انخفضت نسبة الأمية في الأردن من 88% عام 1952 إلى أن وصلت النسبة العامة للأمية حتى نهاية عام 2015، إلـى (6.4٪) بواقـع (3.4٪) للذكور، و(9.5٪) للإناث.