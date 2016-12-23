4 دول بمجلس الأمن تنذر مصر بشأن مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلي

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القاهرة – أبلغ دبلوماسيون من نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال، الحكومة المصرية أنها إن لم توضح بحلول الخميس، ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر أطلعت عليها «رويترز» “في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا في المذكرة التي قالت “هناك شعور قوي بخيبة الأمل” لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.