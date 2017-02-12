50 مليون يورو لاقتناص «سانشيز»

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روما – يسعى فريقا إنتر ميلانو ويوفنتوس للظفر بخدمات التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال الإنجليزي من خلال عرض يقترب من 50 مليون يورو، وفقًا لصحيفة كوريري «ديلو سبورت» الإيطالية.

ووفقًا لـ «سكاي سبورتس» ينتهي عقد الدولي التشيلي مع ناديه اللندني في يونيو 2018، إلا أن صيف 2017 سيشهد على ما يبدو احتدام الصراع بين عملاقي الكرة الإيطالية.

يذكر أن سانشيز انتقل إلى برشلونة عام 2011 بصفقة قدرت بـ26 مليون يورو من نادي أودينيزي الإيطالي، ثم انتقل في يوليو 2014 إلى نادي أرسنال الإنجليزي لمدة 3 سنوات بمقتضى صفقه قدرت قيمتها بـ37 مليون يورو.