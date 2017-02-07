54 دولة تشارك في معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب

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الرباط- بالتزامن مع عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي تحل الدول الإحدى عشر للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى ضيوف شرف الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.

وتشمل هذه الدول أنجولا وبوروندي والكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونجو والكونجو الديمقراطية والجابون وغينيا الاستوائية ورواندا وتشاد وساو تومي وبرينسيب إضافة إلى الأمانة العامة للمجموعة.

وتقام الدورة 23 للمعرض في الفترة من التاسع إلى التاسع عشر من فبراير شباط الجاري بمشاركة 54 دولة، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال وزير الثقافة المغربي محمد الصبيحي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين “في إطار تواصل حلقات السياسة التي يقودها جلالة الملك من أجل تعزيز العلاقات المغربية مع دول القارة الأفريقية ستحتضن هذه الدورة كضيف شرف الدول الإحدى عشر للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى… ومن المتوقع أن يحضر وزراء ثقافة هذه الدول.”

وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض 350 ألفا “يستكشفون في فضاءاته أكثر من 100 ألف عنوان يقدمها 702 عارض 353 مباشر و349 غير مباشر.”

وإلى جانب عرض وبيع الكتب تشمل أنشطة المعرض ندوات فكرية وأدبية وأمسيات شعرية و”لقاءات مع المبدعين واحتفاءات وأنشطة وورش للأطفال.”

ويجري خلال المعرض تسليم “جائزة ابن بطوطة” لأدب الرحلة المقدمة من المركز العربي للأدب الجغرافي.