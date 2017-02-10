« Hacksaw Ridge».. جندي أمريكي رفض حمل السلاح وعالج جرحى الحرب

رؤية

يعد فيلم Hacksaw Ridge واحد من الأفلام التي تنافس بقوة على جوائز الأوسكار في دورته الـ89، فالفيلم الأمريكي مرشح لـ 6 جوائز من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج، وبذلك يأتي في المركز الثالث من حيث عدد الترشيحات بعد فيلم La La Land المتصدر بـ14 ترشيحًا، وفيلمي Arrival وMoonlight المرشحان لـ8 جوائز.

قصة الفيلم

أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية دارت أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث ديزموند دوس، الذي يرفض حمل السلاح وقتل الآخرين مخالفًا بذلك التعليمات العسكرية مما يعرضه للعقاب، ويصر على العمل كمسعف خلال المعارك لأنه يرى أن هذا العمل لا يقل أهمية وخطورة كما أنه يتوافق مع معتقداته الدينية ورغبته في المساعدة.

فيتحول إلى رمز ويصبح أول عسكري يرفض تنفيذ الأوامر متمسكا بمبادئه، ويتسلم ميدالية الكونجرس الشرفية لمجهوداته في أرض المعركة بعد أن تمكن من إنقاذ حياة العشرات من زملائه الجنود.

حقق الفيلم إيرادات بلغت 164 مليون و80 ألف دولار في جميع أنحاء العالم، وأخرجه ميل جيبسون ومن بطولة أندرو جارفيلد، وسام وورثينجتون، وتيريزا بالمر، وراتشيل جريفيث.

الفيلم في مواجهة الواقع:

دائما ما ينشغل مشاهدو الأفلام المقتبسة عن أحداث حقيقية بالاختلافات بين ما قدمته الدراما والواقع، لذلك رصد موقع HISTORY VS HOLLYWOOD بعض الصور والمعلومات التاريخية التي توضح الفرق بين ما جاء بالفيلم والحقيقة:

التحق “دوس” بالعسكرية الأمريكية في أبريل عام 1942، وكان يعمل قبل ذلك في أعمال نجارة السفن بولاية فيرجينيا. وفي مارس عام 1944 توجه مع الفرقة 77 إلى المحيط الهادئ، حيث سافر إلى جوام ثم إلى ليتي في الفلبين، وأخيرًا إلى جزيرة “أوكيناوا” في اليابان، وهي الجزيرة التي ركزت أحداث الفيلم عليها ودارت بها معركة “هاكسو ريدج”.

في الواقع كما جاء بالفيلم، رفض “دوس” حمل السلاح لاعتناقه مبادئ المذهب السبتي المسيحي الذي يعارض حمل أو استخدام الأسلحة من أي نوع كانت. وأوضح وجهة نظره قائلًا: “أريد أن أكون مثل المسيح؛ أنقذ حياة الآخرين بدلا من أن أقتلهم، هذا هو مقصدي في الدنيا ولهذا اخترت الطب”.

ولكن من الوقائع المهمة التي تسببت في هذا المبدأ الذي يتبناه “دوس” وظهرت بشكل مختلف في الفيلم؛ هي رؤيته وهو طفل صغير للشجار الذي وقع بين أبيه وخاله وهما في حالة سكر، فقد رفع والده السلاح في وجه خاله كي يقتله، لكن والدته تدخلت لتمنعه واتصلت بالشرطة وأخبرت “دوس” أن يخفي السلاح، في الفيلم جاء الخلاف بين الأب والأم. وبعد هذه الواقعة أقسم “دوس” على عدم حمل السلاح مجددًا طيلة حياته لأنه كان على وشك قتل والده دفاعا عن أمه.

دورثي شوت

زوجته التي أدت دورها الممثلة تيريزا بالمر، في الحقيقة لم تكن ممرضة حينما التقت به، ولكنها أصبحت كذلك بعد سنوات من انتهاء الحرب، لأن “دوس” كان من الصعب أن يعمل بشكل يومي بسبب جروحه والأضرار الجسدية التي تعرض لها في الحرب، إلى جانب أنهما تقابلا لأول مرة في الكنيسة.

جاء في الفيلم أنه لم يحضر حفل زفافهما بسبب حبسه انفراديا لرفضه حمل السلاح، ولكن في القصة الأصلية ما حدث أنهما تزوجا قبل ذهابه للخدمة الفعلية وبالتحديد 17 أغسطس 1942.

تعرضه لمضايقات

قالت شقيقته أودري إنه تعرض للكثير من المضايقات من قبل العساكر في بداية خدمته بسبب موقفه من عدم حمل السلاح، كما أنهم كانوا يسخرون منه لأنه يصلى قبل النوم، بالإضافة إلى أنه في مرات عديدة رموه بالأحذية، وهو قريب لما حدث في الفيلم، إذ تعرض للكثير من المضايقات من زملائه وقادته في الجيش بهدف أن يتم تسريحه.

معالجته للأعداء

في الفيلم نعرف أن “دوس” أنقذ بعض جنود الأعداء خلال معركة “هاكسو ريدج”، ويبدو أن ذلك ما حدث في الواقع. فقد ذكر أحد أصدقائه أن بعض الجنود اليابانيين كان على أذرعتهم ضمادات الجروح الأمريكية. يشار إلى أنه أيضًا تعرض للجروح والإصابات 4 مرات في جزيرة أوكيناوا، وتم نقله للمستشفى.

عدد الجرحى

قال المسعف بالجيش إن “ديزموند دوس” إنه أنقذ حوالي 50 جنديا في معركة “هاكسو ريدج” فيما قال زملائه أنه أنقذ ما يقرب من مائة جريح، وكي يكون الرقم رسمي أصبح المتداول أنه أنقذ 75 جنديا. ولهذا تم تكريمه ومنحه وسام الشرف في أكتوبر عام 1945.