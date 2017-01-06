« skin advisor».. تطبيق ذكي يفضح عمر بشرتك

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كاليفورنيا – أعلنت شركة مستحضرات تجميل شهيرة عن تطبيق جديد يحمل اسم skinadvisor مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعى يمكنه أن يتعرف على عمر بشرتك من خلال صور السيلفى.

ويقوم خبراء الشركة بعد ذلك بتحليل نوع الجلد، وتحديد المنتجات التى تتناسب معه، والتطبيق الجديد يعتمد على تكنولوجيا VizID بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعى القادر على تحليل البيانات بدقة كبيرة بناء على عدد كبير من الصور.

ووفقا للشركة فالتقنيات التى يعمل بها التطبيق الحديث قادرة على معرفة فى أى عمر يبدو وجه المرأة، وهذا من خلال صورة سيلفى يلتقطها المستخدم ويحملها على التطبيق، وعند تحميل الصورة إلى التطبيق، فإنه يقارنها بالمعلومات المستخرجة من الصور الأخرى للكشف عن عمر الشخص الظاهرى بناء على ما تكشف عنه بشرتهم.

ثم يتم مطالبة المستخدم بالإجابة على بعض الأسئلة للتأكد من نظام العناية بالبشرة ومتطلباتها، وبناء على هذه المعلومات والصور الشخصية، فالتقنيات التى يعمل بها التطبيق تقوم بالكشف عن المناطق التى تجعل المستخدم يبدو بعمر أكبر من الحقيقى ويبدأ فى تقديم النصائح التى تساعد فى التغلب عليها، وهذا لكى يظهر الشخص بعمره الحقيقى.