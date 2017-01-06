« XPoint».. ملاجئ أمريكية بانتظار نهاية العالم

رؤية

واشنطن – أعلنت شركة أمريكية عن تطوير ملاجئ أطلقت عليها اسم XPoint، والمصممة لأولئك الذين يخشون من دمار كوكب الأرض، أو يشعرون باقتراب كارثة طبيعية أو نووية ولا يستطيعون فعل شىء حيال ذلك.

ستبنى هذه المستوطنات أو الخنادق على بعد تسعة أميال من جنوب غرب ولاية ساوث داكوتا، بعيدا عن الأهداف النووية، إذ سيتم إنشاء نحو 575 مخبأ، يتيح كل منها الفرصة لعدد يتراوح بين 10و20 شخصا للعيش والنوم براحة.

تبلغ سعة المخابئ نحو 26 قدما وطولها 80 قدما، ومزودة بمساحة كافية للحفاظ على الإمدادات لمدة 12 شهرا، لكن لم يتم الإعلان عن مصير الإمدادات بعد الـ12 شهرا.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية تتوفر المخابئ للإيجار لمدة 99 عاما، بسعر 25 ألف دولار، بالإضافة إلى 1000 دولار رسوم الصيانة السنوية، لكن ستتوفر المخابئ بدون تركيب، وسيحتاج المستأجر تركيب السباكة وأنظمة الترشيح الكهربائية والهواء الخاص به.

وتقول الشركة إن الحصول على بعض الإضافات لهذه الملاجئ بما فى ذلك فتحة الهروب، والأسلاك الكهربائية وخزان الوقود، والسباكة وتنقية الهواء، يمكن أن يكلف ما بين 25 و 200 ألف دولار وهذا يتوقف على عدد المرافق التى يحتاجها كل شخص.

لكن تقول الشركة إن جمع عدد من المؤمنين بالفكرة، يمكن أن يخفض سعر الاستئجار، إذ سيقسم بينهم، ليدفع كل شخص عدة آلاف فقط.

وتخطط الشركة لإنشاء مدرسة وكنيسة، وحديقة، بالإضافة إلى عمل الموظفين بدوام كامل، بعد أن اشترت الشركة العقارات اللازمة العام الماضى، وستكون جاهزة بحلول الصيف المقبل.

وتمتلك الشركة أيضا مجتمعات مماثلة فى ولاية انديانا وفى ألمانيا، كلاهما يعتبر أشبه بفنادق الخمس نجوم مع وسائل الراحة الفاخرة مثل حمام السباحة، والمستشفى، والحراس المسلحين.