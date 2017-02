« Zootopia» الأفضل في جوائز « Annie Awards» لأفلام الأنيميشن

رؤية

لوس أنجلس – انطلقت مساء أمس السبت 5 يناير حفل توزيع جوائز الـ “Annie Awards” في نسخته الـ 44، حيث أُقيم في قاعة الـ Royce Hall في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس. وتوزّعت الجوائز على الشكل التّالي:

على صعيد الإنتاج

جائزة أفضل فيلم رسوم متحرّكة: Zootopia – Walt Disney Animation Studios

جائزة أفضل فيلم رسوم متحرّكة – مستقلّ: The Red Turtle – Studio Ghibli – Wild Bunch – Why Not Productions

جائزة أفضل فيلم رسوم متحرّكة من إنتاج خاص: Pear Cider and Cigarettes – Massive Swerve Studios and Passion Pictures Animation

جائزة أفضل فيلم رسوم متحرّكة بموضوع قصير: Piper – Pixar Animation Studios

جائزة أفضل إعلان تلفزيوني للرسوم المتحرّكة: Loteria ‘Night Shift’ – Passion Pictures Ltd

جائزة افضل إنتاج تلفزيوني للرسوم المتحرّكة للأطفال: Tumble Leaf – Amazon Studios and Bix Pix Entertainment

جائزة أفضل أنتاج تلفزيوني للرسوم المتحرّكة للأولاد: Adventure Time – Bix Pix Entertainment Cartoon Network Frederator Studios

جائزة أفضل إنتاج تلفزيوني للجمهور من الرسوم المتحرّكة: Bob’s Burgers – Bento Box Entertainment

جائزة أفضل فيلم طلّابي: Citipati – Filmakademie Baden-Wuerttemberg

على صعيد الجوائز الفردية

جائزة أفضل مؤثرات متحرّكة في إنتاج فيلم رسوم متحرّكة: Moana

جائزة أفضل مؤثرات متحركة في إنتاج عمل واقعي: Dr. Strange

جائزة أفضل إنتاج للشخصيات في فيلم رسوم متحرّكة: DreamWorks Trollhunters

جائزة أفضل رسوم متحرّكة بإنتاج مميّز: Kubo and the Two Strings

جائزة أفضل إنتاج للشخصيات المتحرّكة في فيلم واقعي: The Jungle Book

جائزة أفضل شخصية متحرّكة في ألعاب الفيديو: Uncharted 4: A Thief ‘s End

جائزة أفضل تصميم لشخصية متحركة في فيلم تلفزيوني: DreamWorks Trollhunters

جائزة أفضل تصميم لشخصية متحرّكة في فيلم من إنتاج مميّز: Zootopia

جائزة أفضل إخراج لفيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: Pearl

جائزة أفضل إخراج لفيلم رسوم متحرّكة من إنتاج مميّز: Zootopia

جائزة أفضل إنتاج موسيقي في فيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: Pearl

جائزة أفضل إنتاج موسيقي لفيلم رسوم متحرّكة من إنتاج مميّز: The Little Prince

جائزة أفضل تصميم إنتاج لفيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: Pearl

جائزة أفضل إنتاج لفيلم من إنتاج مميّز: Kubo and the Two Strings

جائزة أفضل سرد للأحداث في فيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: DreamWorks Trollhunters

جائزة أفضل سرد للأحداث في فيلم رسوم متحركة من إنتاج مميّز: Zootopia

جائزة أفضل دوبلاج في فيلم رسوم متحركة تلفزيوني: The Mr. Peabody & Sherman Show

جائزة أفضل دوبلاج في فيلم من إنتاج مميز: Moana

جائزة أفضل كتابة لفيلم رسوم متحركة تلفزيوني: Bob’s Burgers

جائزة أفضل كتابة لفيلم من إنتاج مميز: Zootopia

جائزة أفضل إفتتاحية لفيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: Disney Mickey Mouse

جائزة أفضل إفتتاحية لفيلم من إنتاج مميّز: Kubo and the Two Strings