« Zootopia» الأفضل في جوائز « Annie Awards» لأفلام الأنيميشن

رؤية
لوس أنجلس – انطلقت مساء أمس السبت 5 يناير حفل توزيع جوائز الـ “Annie Awards” في نسخته الـ 44، حيث أُقيم في قاعة الـ Royce Hall في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس. وتوزّعت الجوائز على الشكل التّالي:
على صعيد الإنتاج
جائزة أفضل فيلم رسوم متحرّكة: Zootopia – Walt Disney Animation Studios
جائزة أفضل فيلم رسوم متحرّكة – مستقلّ: The Red Turtle – Studio Ghibli – Wild Bunch – Why Not Productions
جائزة أفضل فيلم رسوم متحرّكة من إنتاج خاص: Pear Cider and Cigarettes – Massive Swerve Studios and Passion Pictures Animation
جائزة أفضل فيلم رسوم متحرّكة بموضوع قصير: Piper – Pixar Animation Studios
جائزة أفضل إعلان تلفزيوني للرسوم المتحرّكة: Loteria ‘Night Shift’ – Passion Pictures Ltd
جائزة افضل إنتاج تلفزيوني للرسوم المتحرّكة للأطفال: Tumble Leaf – Amazon Studios and Bix Pix Entertainment
جائزة أفضل أنتاج تلفزيوني للرسوم المتحرّكة للأولاد: Adventure Time – Bix Pix Entertainment Cartoon Network Frederator Studios
جائزة أفضل إنتاج تلفزيوني للجمهور من الرسوم المتحرّكة: Bob’s Burgers – Bento Box Entertainment
جائزة أفضل فيلم طلّابي: Citipati – Filmakademie Baden-Wuerttemberg
على صعيد الجوائز الفردية
جائزة أفضل مؤثرات متحرّكة في إنتاج فيلم رسوم متحرّكة: Moana
جائزة أفضل مؤثرات متحركة في إنتاج عمل واقعي: Dr. Strange
جائزة أفضل إنتاج للشخصيات في فيلم رسوم متحرّكة: DreamWorks Trollhunters
جائزة أفضل رسوم متحرّكة بإنتاج مميّز: Kubo and the Two Strings
جائزة أفضل إنتاج للشخصيات المتحرّكة في فيلم واقعي: The Jungle Book
جائزة أفضل شخصية متحرّكة في ألعاب الفيديو: Uncharted 4: A Thief ‘s End
جائزة أفضل تصميم لشخصية متحركة في فيلم تلفزيوني: DreamWorks Trollhunters
جائزة أفضل تصميم لشخصية متحرّكة في فيلم من إنتاج مميّز: Zootopia
جائزة أفضل إخراج لفيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: Pearl
جائزة أفضل إخراج لفيلم رسوم متحرّكة من إنتاج مميّز: Zootopia
جائزة أفضل إنتاج موسيقي في فيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: Pearl
جائزة أفضل إنتاج موسيقي لفيلم رسوم متحرّكة من إنتاج مميّز: The Little Prince
جائزة أفضل تصميم إنتاج لفيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: Pearl
جائزة أفضل إنتاج لفيلم من إنتاج مميّز: Kubo and the Two Strings
جائزة أفضل سرد للأحداث في فيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: DreamWorks Trollhunters
جائزة أفضل سرد للأحداث في فيلم رسوم متحركة من إنتاج مميّز: Zootopia
جائزة أفضل دوبلاج في فيلم رسوم متحركة تلفزيوني: The Mr. Peabody & Sherman Show
جائزة أفضل دوبلاج في فيلم من إنتاج مميز: Moana
جائزة أفضل كتابة لفيلم رسوم متحركة تلفزيوني: Bob’s Burgers
جائزة أفضل كتابة لفيلم من إنتاج مميز: Zootopia
جائزة أفضل إفتتاحية لفيلم رسوم متحرّكة تلفزيوني: Disney Mickey Mouse
جائزة أفضل إفتتاحية لفيلم من إنتاج مميّز: Kubo and the Two Strings